El cine argentino tendrá su maratón a través del streaming y la proyección de películas nacionales en salas de todo el país. Se trata de una puesta gratuita, libre y federal para homenajear y visibilizar al séptimo arte argentino.
La iniciativa 24 horas por el Cine Argentino comienza este viernes 20 de noviembre a las 19, con una transmisión ininterrumpida durante 24 horas por YouTube -inspirada en el éxito del CONICET-, junto a proyecciones simultáneas en espacios culturales y cines de toda la Argentina.
El evento estará dividido en segmentos temáticos encabezados por reconocidas figuras del cine nacional como Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart y Mariano Llinás, entre otros. La idea fue impulsada por referentes de la industria y divulgadores con el objetivo de tender puentes con el público y "ponerle cara" al trabajo colectivo detrás de cámara.
Un streaming con debates sobre el cine nacional
La grilla virtual de 24 horas por el Cine Argentino contará además con entrevistas a directores de renombre como Demián Rugna (Cuando acecha la maldad) y Ana Katz (Sueño Florianópolis). A lo largo de la jornada se desarrollarán conversatorios que abordarán desde el presente del cine de terror y el surgimiento de jóvenes talentos, hasta los nuevos formatos como las series verticales.
Clásicos gratuitos en todo el país
En paralelo a la transmisión digital, y ante una escasa proyección del cine nacional en las salas, se hizo una selección de películas clásicas para proyectar a nivel federal con entrada libre y gratuita. Entre las funciones destacadas se encuentran:
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Un Oso Rojo (Adrián Caetano), en el Cineclub Tsai – Espacio Bronzini (Mar del Plata).
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Juan Moreira (Leonardo Favio), en el Espacio "El Aula" (Chilecito, La Rioja).
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La parte del león (Adolfo Aristarain), en El Patio de Soldán (Paternal, CABA).
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Martín (Hache) (Adolfo Aristarain), también forma parte de la selección de clásicos del circuito.
En la Ciudad de Buenos Aires, la maratón tendrá además un punto de encuentro presencial en el Club Cultural Quetren, ubicado en Olazábal 1784, en el barrio de Belgrano. El público podrá acceder a partir de las 21 para compartir la previa de la transmisión y quedarse a partir de la medianoche a una fiesta con DJs invitados.