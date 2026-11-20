Comienza "24 horas por el Cine Argentino": cuándo ver el streaming y dónde hay proyecciones gratuitas Además de un streaming en vivo, el Cine Argentino se proyectará gratis en las salas federales con la participación de Cecilia Roth y Dolores Fonzi y otros referentes. Agregar C5N en









La iniciativa se inspiró en el streaming del CONICET y además se proyectarán películas clásicas en todo el país. Redes sociales

El cine argentino tendrá su maratón a través del streaming y la proyección de películas nacionales en salas de todo el país. Se trata de una puesta gratuita, libre y federal para homenajear y visibilizar al séptimo arte argentino.

La iniciativa 24 horas por el Cine Argentino comienza este viernes 20 de noviembre a las 19, con una transmisión ininterrumpida durante 24 horas por YouTube -inspirada en el éxito del CONICET-, junto a proyecciones simultáneas en espacios culturales y cines de toda la Argentina.

El evento estará dividido en segmentos temáticos encabezados por reconocidas figuras del cine nacional como Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Jazmín Stuart y Mariano Llinás, entre otros. La idea fue impulsada por referentes de la industria y divulgadores con el objetivo de tender puentes con el público y "ponerle cara" al trabajo colectivo detrás de cámara.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24hsporelcineargentino (@24hsporelcineargentino) Un streaming con debates sobre el cine nacional La grilla virtual de 24 horas por el Cine Argentino contará además con entrevistas a directores de renombre como Demián Rugna (Cuando acecha la maldad) y Ana Katz (Sueño Florianópolis). A lo largo de la jornada se desarrollarán conversatorios que abordarán desde el presente del cine de terror y el surgimiento de jóvenes talentos, hasta los nuevos formatos como las series verticales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 24hsporelcineargentino (@24hsporelcineargentino) Clásicos gratuitos en todo el país En paralelo a la transmisión digital, y ante una escasa proyección del cine nacional en las salas, se hizo una selección de películas clásicas para proyectar a nivel federal con entrada libre y gratuita. Entre las funciones destacadas se encuentran: