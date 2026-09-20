Conmoción en la televisión: murió un reconocido actor, protagonista de varias series y novelas

La televisión colombiana atraviesa una jornada de tristeza por la muerte de José Oriol Hernández, el reconocido actor que supo ser protagonista de varias series y novelas y falleció el sábado, según confirmó su última agencia de representación en un comunicado por sus redes sociales.
“Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, señaló el posteo de Siloé Casting en Instagram, acompañado de distintas fotografías del actor y las iniciales QEPD. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.
A lo largo de su carrera, Hernández supo darle vida a personajes de reparto y roles antagónicos en producciones como Enfermeras, Romina Poderosa, Pa’ quererte y Las Villamizar.
José Oriol Hernández falleció el sábado.
Además de su rol actoral, desarrolló otras facetas dentro de la industria audiovisual: se desempeñó como realizador audiovisual, publicista y escritor. Incluso, llegó a participar en proyectos cinematográficos y cortometrajes, ampliando su experiencia más allá de las producciones televisivas.