Conmoción en la televisión: murió un reconocido actor, protagonista de varias series y novelas “Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, señalaron desde su última agencia de representación al confirmar la noticia. Agregar C5N en









Dolor por la muerte de Falleció el actor José Oriol Hernández.

La televisión colombiana atraviesa una jornada de tristeza por la muerte de José Oriol Hernández, el reconocido actor que supo ser protagonista de varias series y novelas y falleció el sábado, según confirmó su última agencia de representación en un comunicado por sus redes sociales.

“Te recordaremos siempre por tu talento y enorme dedicación al trabajo”, señaló el posteo de Siloé Casting en Instagram, acompañado de distintas fotografías del actor y las iniciales QEPD. Hasta el momento no se dieron a conocer las causas del fallecimiento.

A lo largo de su carrera, Hernández supo darle vida a personajes de reparto y roles antagónicos en producciones como Enfermeras, Romina Poderosa, Pa’ quererte y Las Villamizar.

José Oriol Hernández falleció el sábado. Además de su rol actoral, desarrolló otras facetas dentro de la industria audiovisual: se desempeñó como realizador audiovisual, publicista y escritor. Incluso, llegó a participar en proyectos cinematográficos y cortometrajes, ampliando su experiencia más allá de las producciones televisivas.

El posteo de la agencia que confirma la muerte de José Oriol Hernández