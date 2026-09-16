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Conmoción: murió una actriz de 44 años tras luchar contra una dura enfermedad

La intérprete mantuvo en secreto durante más de una década su batalla contra el cáncer para no preocupar a su entorno profesional.

Prefirió no dar a conocer su enfermedad para evitar preocupaciones entre colegas

Prefirió no dar a conocer su enfermedad para evitar preocupaciones entre colegas, clientes y socios del sector.

Yuri Nakamura, actriz japonés-coreana reconocida mundialmente por su papel en la serie de Netflix Romantics Anonymous, murió el 1 de septiembre a los 44 años a causa de un cáncer rectal. La noticia fue confirmada por su agencia, Alpha Agency, recién el 14 de septiembre, más de una semana después del fallecimiento.

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Alpha Agency dio a conocer que Nakamura había recibido su primer diagnóstico de cáncer 13 años antes de su muerte. En aquel momento, la actriz y el presidente de la compañía tomaron la decisión conjunta de no anunciar públicamente la enfermedad, con el objetivo de evitar preocupaciones innecesarias entre colegas, clientes y socios del sector.

La agencia detalló que, luego de aquel primer diagnóstico, Nakamura logró la remisión y continuó dedicándose con pasión a la actuación, profesión que amaba profundamente, sin dejar de someterse a controles médicos periódicos. Pese a eso, en enero de 2025 los médicos detectaron nuevamente el cáncer y le realizaron una cirugía que en un primer momento resultó exitosa.

Poco después de la operación, los especialistas descubrieron metástasis y determinaron que una curación completa ya no era posible para la actriz. A partir de ese momento, Nakamura concentró su tratamiento en controlar el avance de la enfermedad y prolongar su vida, mientras su médico le recomendaba continuar trabajando con normalidad. Finalmente, en agosto de 2026, sufrió una grave obstrucción intestinal que derivó en la noticia de que le quedaba muy poco tiempo, información que, según Alpha Agency, recibió "con valentía" y conservando "una sonrisa hermosa y gentil durante sus últimos momentos con su familia y seres queridos".

Quién era Yuri Nakamura

Yuri Nakamura nació como Yuri Sei en Neyagawa, Osaka. Su padre era un coreano zainichi de tercera generación, mientras que su madre tenía doble ciudadanía, de Corea del Sur y de Japón. Antes de dedicarse a la actuación, incursionó en la música; en 1996 aprobó una audición de canto para el programa de búsqueda de talentos Asayan y, posteriormente, formó el dúo musical YuriMari junto a Mari Izawa, con quien debutó en 1998 y disolvió el proyecto un año después.

Su carrera en el cine se consolidó durante las décadas de 2000 y 2010, con presencia tanto en el circuito de festivales como en producciones comerciales. Su primer papel reconocido llegó en 2007 con Pacchigi! Love & Peace, secuela de la película de Kazuyuki Izutsu, donde interpretó a Kyonja, una actriz en formación que enfrentaba su identidad como coreana zainichi en Japón. Por ese trabajo obtuvo el premio a mejor actriz de los Zenkoku Eiren Awards y el galardón a revelación en el tercer Festival de Cine de Osaka.

Su filmografía se amplió con títulos como After the Storm de Hirokazu Kore-eda, estrenada en 2016, el drama sobre desastres Fukushima 50, de 2020 y la película de ciencia ficción Arc, de Kei Ishikawa, lanzada en 2021. También trabajó en teatro, con su participación en la obra "1945", dirigida por Robert Allan Ackerman en octubre de 2008. Su filmografía incluye además Like Father, Like Son, I Wish, Maestro! y Motherhood.

El gran salto a la fama internacional llegó en 2025 con su papel de Irene, la psicóloga protagonista de Romantics Anonymous, producción japonesa basada en la película francesa Les Émotifs Anonymes y realizada con equipo de producción coreano. Esa serie, junto al drama de Netflix Beyond Goodbye estrenado en 2024, fueron sus últimas apariciones en pantalla antes de su muerte.

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