Una actriz argentina reveló un encuentro secreto con Jamiroquai

Durante una entrevista, la destacada figura de la televisión destapó el misterio guardado por tres décadas sobre lo sucedido tras aquel histórico recital de 1997.

Una reconocida figura de la pantalla nacional sorprendió a sus seguidores al desvelar una historia íntim a que permaneció oculta durante casi treinta años. La artista rememoró aquel particular episodio vivido en la ciudad de Buenos Aires junto al líder de Jamiroquai

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El insólito relato salió a la luz durante una distendida entrevista en un conocido ciclo de preguntas rápidas emitido por una plataforma de streaming. Sin titubear ni buscar eufemismos, la intérprete revivió los detalles de una noche inolvidable que tuvo lugar a fines de la década del noventa.

Durante su participación en el segmento Hasta que se ponga verde de Resumido, Marina Bellati fue indagada sobre qué figura internacional con la que estuvo jamás había trascendido públicamente. Entre risas y de forma totalmente directa, lanzó sin filtro: “Te vas a morir, con el cantante Jamiroquai. Me lo cog... cuando vino acá, en el 97” .

La declaración hizo referencia directa a la primera visita de la banda británica a la Argentina, acontecida el 1 8 de octubre de 1997 en el estadio de Ferro . Tras presenciar el recital correspondiente a la gira del álbum Travelling Without Moving, la actriz asistió al festejo posterior y terminó junto al músico en su hotel.

El encuentro con Jay Kay —nombre artístico de Jason Kay— se produjo en pleno pico de popularidad del artista, voz de éxitos universales como Virtual Insanity, Cosmic Girl y Space Cowboy. Bellati recordó el episodio entre carcajadas, definiendo aquella velada como una anécdota imborrable de su juventud.

Lejos de tomar el tema con solemnidad, la actriz remarcó la naturalidad del momento y la desenvoltura con la que se dio la oportunidad aquella noche noventosa. “Fue una anécdota que me quedó guardada para siempre”, dejó entrever la artista sobre el encuentro íntimo mantenido con el referente internacional del funk.

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Con un extenso recorrido en producciones televisivas como Malparida, Solamente vos, Los Únicos y 100 días para enamorarse, la artista atraviesa hoy un destacado presente profesional. Su papel de Débora “Debbie” en la comedia Envidiosa la volvió a ubicar en el centro de la escena mediática.

La confesión generó un fuerte impacto en redes sociales, potenciada además por las recientes presentaciones de la banda en suelo argentino que reavivaron el interés del público. Así, casi treinta años después, una pregunta casual terminó destapando un secreto de la farándula que había permanecido bien guardado.