La salida inesperada de una figura de Telefe que dejó tambaleando al canal: "Es momento de seguir mis proyectos" Impacto en el canal de las tres pelotas tras la decisión personal de una integrante clave de la grilla. Agregar C5N en









Una figura del canal de las tres pelotas renunció a uno de los programas.

Un verdadero temblor sacudió los pasillos de Telefe tras la confirmación de una baja sensible en uno de sus programas insignia. En las últimas horas, Evangelina Anderson hizo oficial su alejamiento de Cortá por Lozano, el exitoso magazín conducido por Verónica Lozano. La modelo y panelista tomó la decisión de dar un paso al costado para priorizar cuestiones de índole personal, dejando sorprendida a la audiencia de las tardes.

La exesposa de Martín Demichelis venía consolidándose como una de las piezas clave del equipo periodístico, pero la rutina cotidiana terminó complicando la dinámica con sus afectos. Sin especulaciones de por medio, la propia integrante del ciclo se encargó de disipar las dudas que circulaban en el ambiente y expuso el motivo central que la empujó a cerrar esta etapa en la pantalla chica: "Es momento de seguir con mis proyectos porque entre mis tres hijos y el programa que me lleva toda la tarde, es un montón".

Con la determinación tomada de antemano, la modelo confirmó además la fecha en la que se hará efectiva su partida formal del programa. Ante la atónita mirada de sus compañeros y de los espectadores, la blonda puso un límite temporal claro para su presencia en el envío de Telefe: "A fin de mes termino en Cortá por Lozano", aseverando que sus días en el panel ya están contados.

La partida de la mediática representa una pérdida importante para la grilla vespertina, obligando a reestructurar la mesa de debate de cara al próximo mes. Frente a este escenario, los encargados de la producción del canal ya pusieron en marcha la búsqueda de un reemplazo para cubrir el lugar que dejará vacante tras su inminente despedida de la emisora.

La imagen que Evangelina Anderson compartió desde Alemania y se hizo viral Un viejo retrato capturado en 2022 en suelo europeo recobró una enorme repercusión en las plataformas digitales debido a una particularidad que había pasado inadvertida. La postal muestra a Evangelina Anderson disfrutando de una jornada soleada a orillas del río Isar, en la ciudad de Múnich, mientras que a escasa distancia se observa en el fondo a un hombre completamente desnudo. El hallazgo cobró fuerza en X, donde los internautas viralizaron la escena entre bromas y memes.

El insólito elemento halló una rápida justificación en el choque de pautas culturales, dado que en diversos espacios al aire libre de Alemania resulta habitual la tradición del naturismo. Para los residentes, la presencia de bañistas sin vestimenta en las riberas del cauce constituye una práctica cotidiana e integrada al paisaje cotidiano. Sin embargo, al reflotarse en el contexto de su reciente separación de Martín Demichelis y su retorno al país, la foto familiar adquirió un impacto totalmente renovado. A pesar de la sobreexposición mediática que provocó la imagen, la exintegrante de Cortá por Lozano prefirió no emitir declaraciones públicas sobre el tema. Desde el entorno íntimo de la rubia remarcaron que el registro fotográfico únicamente buscaba retratar un recuerdo cotidiano en el exterior junto a sus afectos, por lo que la modelo jamás imaginó que ese plano secundario terminaría transformándose en un fenómeno viral de alcance masivo.