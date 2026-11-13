IR A
IR A

Conmoción: murió una ganadora de La Voz después de hacer un duro anuncio

Su música acompañó a varias generaciones que la escucharon desde sus inicios. Sus canciones y versiones quedarán en el recuerdo.

Se consagró ganadora de la primera edición del certamen.

Se consagró ganadora de la primera edición del certamen.

Redes sociales

La cantante Helena Bianco murió este jueves a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino. Había ganado la primera edición de La Voz Senior en 2019. Su hermano, el también artista Alberto Vázquez, confirmó el fallecimiento de la famosa española.

Crece el revuelo en el reality de Telefe tras la última gala de eliminación.
Te puede interesar:

Quedó eliminada de MasterChef y apuntó contra el jurado: "Ayudan a los que rinden para el show"

A comienzos de noviembre, su representante había informado en redes sociales que la artista atravesaba un proceso oncológico. "La artista se encuentra actualmente atravesando un proceso oncológico y, de acuerdo con indicación médica, deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia", señaló el comunicado. El texto explicaba que el tratamiento podía limitar su capacidad de realizar actividades profesionales con normalidad, por lo que quedaban canceladas sus presentaciones durante los meses siguientes.

En un primer momento, el equipo no dio a conocer el tipo de enfermedad y aclaró que los detalles del diagnóstico eran información confidencial. Pocas horas después, Vázquez habló sobre su estado de salud en un programa de televisión y confirmó que se trataba de un cáncer neuroendocrino. Apenas mes y medio antes, el 15 de septiembre, Bianco había actuado en Bembibre, en León.

Luego de su muerte, el equipo de la cantante difundió un mensaje de despedida y agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió durante la enfermedad. "Con profundo dolor y tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Helena Bianco. Hoy nos despedimos de una artista extraordinaria, pero, sobre todo, de una mujer especial cuya voz, talento, trayectoria y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir momentos con ella", expresaron. También compartieron los detalles de los servicios funerarios para quienes deseen darle el último adiós.

Quién era Helena Bianco

Helena Bianco, cuyo nombre de nacimiento era Elena Vázquez Minguela, nació en Valladolid, España, en 1948. Comenzó su carrera musical muy joven y construyó una trayectoria de más de seis décadas. Fue una de las artistas más reconocidas del pop español de los años sesenta y setenta.

Alcanzó la fama como cantante principal del grupo Los Mismos, que encadenó éxitos como "El puente", "Voy a pintar las paredes con tu nombre", "San Bernardino" y "Ata una cinta alrededor del viejo roble".

Luego de la disolución de la banda, siguió su camino como solista y participó en distintos programas de televisión. En 2019 vivió un inesperado resurgir de popularidad cuando se presentó en la edición española de La Voz Senior, donde integró el equipo de Pablo López. Se consagró ganadora de la primera edición del certamen. Además, también tuvo un lugar destacado en la preservación de la memoria musical de su país como presidenta de la asociación Pioneros Madrileños del Pop.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Clark habría muerto por complicaciones respiratorias relacionadas con una neumonía.

"Era único": conmoción por la muerte de un comediante reconocido a nivel mundial

La periodista dejó a su pareja tras siete años de noviazgo. 

Impacto en la TV: una de las periodistas más famosas confirmó su separación en vivo tras 7 años de relación

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.

Sin vueltas: la drástica decisión que tomó el El Trece ante la ausencia de Mirtha Legrand

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

Es bailarina, se separó hace 7 meses del padre de su hijo y está buscando pareja: "Está lleno de princesos"

El actor fue visto ante las camaras en Brasil.

Reapareció Juan Darthés en Brasil tras ser condenado: lo grabaron mientras hacía esto

La señal televisiva tuvo un buen desempeño con su audiencia.

El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

últimas noticias

La cárcel de Devoto ya no tiene más presos. 

Cárcel de Devoto: tras la visita de León XIV, el Gobierno trasladó a los últimos presos

Hace 8 minutos
play

Córdoba: profesor de rugby le dio una brutal golpiza a un hombre por "mirar a su pareja"

Hace 9 minutos
Se consagró ganadora de la primera edición del certamen.

Conmoción: murió una ganadora de La Voz después de hacer un duro anuncio

Hace 10 minutos
play

Crisis en una empresa de tractores en Córdoba: peligran 450 puestos de trabajo

Hace 17 minutos
Se trata del comentarista de la NBC ,Dan Hicks.

Murió Dan Hicks, locutor y comentarista de NBC Sports

Hace 50 minutos