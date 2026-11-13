Conmoción: murió una ganadora de La Voz después de hacer un duro anuncio Su música acompañó a varias generaciones que la escucharon desde sus inicios. Sus canciones y versiones quedarán en el recuerdo. Agregar C5N en









Se consagró ganadora de la primera edición del certamen. Redes sociales

La cantante Helena Bianco murió este jueves a los 78 años a causa de un cáncer neuroendocrino. Había ganado la primera edición de La Voz Senior en 2019. Su hermano, el también artista Alberto Vázquez, confirmó el fallecimiento de la famosa española.

A comienzos de noviembre, su representante había informado en redes sociales que la artista atravesaba un proceso oncológico. "La artista se encuentra actualmente atravesando un proceso oncológico y, de acuerdo con indicación médica, deberá someterse a un tratamiento de quimioterapia", señaló el comunicado. El texto explicaba que el tratamiento podía limitar su capacidad de realizar actividades profesionales con normalidad, por lo que quedaban canceladas sus presentaciones durante los meses siguientes.

En un primer momento, el equipo no dio a conocer el tipo de enfermedad y aclaró que los detalles del diagnóstico eran información confidencial. Pocas horas después, Vázquez habló sobre su estado de salud en un programa de televisión y confirmó que se trataba de un cáncer neuroendocrino. Apenas mes y medio antes, el 15 de septiembre, Bianco había actuado en Bembibre, en León.

Luego de su muerte, el equipo de la cantante difundió un mensaje de despedida y agradeció las muestras de cariño y apoyo que recibió durante la enfermedad. "Con profundo dolor y tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestra querida Helena Bianco. Hoy nos despedimos de una artista extraordinaria, pero, sobre todo, de una mujer especial cuya voz, talento, trayectoria y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el privilegio de conocerla y compartir momentos con ella", expresaron. También compartieron los detalles de los servicios funerarios para quienes deseen darle el último adiós.

Redes sociales Quién era Helena Bianco Helena Bianco, cuyo nombre de nacimiento era Elena Vázquez Minguela, nació en Valladolid, España, en 1948. Comenzó su carrera musical muy joven y construyó una trayectoria de más de seis décadas. Fue una de las artistas más reconocidas del pop español de los años sesenta y setenta.

Alcanzó la fama como cantante principal del grupo Los Mismos, que encadenó éxitos como "El puente", "Voy a pintar las paredes con tu nombre", "San Bernardino" y "Ata una cinta alrededor del viejo roble". Redes sociales Luego de la disolución de la banda, siguió su camino como solista y participó en distintos programas de televisión. En 2019 vivió un inesperado resurgir de popularidad cuando se presentó en la edición española de La Voz Senior, donde integró el equipo de Pablo López. Se consagró ganadora de la primera edición del certamen. Además, también tuvo un lugar destacado en la preservación de la memoria musical de su país como presidenta de la asociación Pioneros Madrileños del Pop.