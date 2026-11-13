La fuerte confesión de uno de los cantantes más famosos de Argentina: "Toqué fondo, tuve pensamientos oscuros"

En una entrevista profundamente íntima y reveladora, Ulises Bueno abrió su corazón durante su paso por el programa Otro día perdido , el ciclo conducido por Mario Pergolini. Si bien la charla televisada comenzó abordando su destacado presente profesional dentro de la música popular, el tono de la conversación giró rápidamente hacia las batallas personales más complejas que debió enfrentar lejos de los escenarios.

Al profundizar en aquella etapa crítica de su existencia, el artista cordobés detalló cómo advirtió que atravesaba un cuadro extremo tras perder el interés por sus rutinas diarias . Con total sinceridad frente a las cámaras, explicó que el aislamiento y los excesos lo impulsaron a internarse para iniciar un tratamiento especializado. Al rememorar el instante exacto en que comprendió la dimensión de su crisis, el intérprete lanzó una frase estremecedora: " Me di cuenta porque ya no le encontraba sentido a la vida. Tuve varios intentos... pensamientos totalmente oscuros ".

El crudo testimonio también estuvo atravesado por las heridas familiares que marcaron a fuego su historia personal y su trayectoria artística a lo largo de los años. Durante el diálogo, el músico evocó el profundo vacío que le dejó el fallecimiento de su hermano, Rodrigo Bueno , explicando de qué manera ese duelo inconcluso convivió silenciosamente con otras problemáticas emocionales que se fueron profundizando con el correr del tiempo y el peso de la exposición pública.

Dejar atrás ese abismo le demandó un camino largo, sumamente complejo y cargado de desafíos constantes para reconstruir su bienestar integral. Según detalló el vocalista, superar los episodios de oscuridad exigió aceptar su vulnerabilidad y apoyarse en la contención profesional de especialistas, dejando de lado cualquier prejuicio respecto al cuidado de la salud mental y priorizando su recuperación por encima de los compromisos laborales.

En la actualidad, el cantante logra mirar hacia atrás con mayor templanza y valorar los avances conseguidos tras aquel proceso de sanación que le permitió reencontrarse consigo mismo. Aunque admite que el cuidado emocional es una tarea permanente que no admite descuidos, el intérprete aseguró que hoy atraviesa una etapa de equilibrio y recuperación, sintetizando su presente con una reflexión cargada de esperanza: " La sigo peleando día a día. Estamos estables ".

Ulises Bueno y el momento en el que no pudo trabajar

Durante su paso por el ciclo conducido por Mario Pergolini, Ulises repasó los momentos más críticos de su vida personal y profesional. En una charla íntima, el artista reveló que su salud mental se deterioró a tal punto que le impidió continuar con sus compromisos laborales habituales, reconociendo sin filtros ante las cámaras que había tocado fondo de manera absoluta frente a su público y equipo de trabajo.

Un factor determinante en ese desplome anímico fue el prolongado aislamiento social derivado de la emergencia sanitaria, una situación que frenó abruptamente los recitales y la cercanía con la gente. Con total crudeza, el músico explicó que la pandemia destruyó su estabilidad al encerrarlo en su casa, desatando una profunda depresión que potenció un consumo desmedido de sustancias al creer erróneamente que podía controlarlo todo por su cuenta.

Esa peligrosa combinación de excesos y aislamiento se transformó en una caída sin freno que lo llevó a pronunciar una de las frases más duras de la entrevista televisiva. En ese sentido, el intérprete recordó que ya no le encontraba sentido a su día a día, atravesando episodios de angustia extrema con pensamientos oscuros que precipitaron la necesidad urgente de tomar una decisión drástica para salvar su vida.

El punto de inflexión definitivo ocurrió cuando reconoció su vulnerabilidad y decidió alejarse de los escenarios para buscar asistencia médica especializada en un centro de salud. De este modo, el referente de la música popular viajó hacia la Ciudad de Buenos Aires para internarse en una clínica, iniciando un camino de recuperación constante que hoy le permite mantenerse estable y dar pelea día a día.