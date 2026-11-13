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Se conoció cuál fue el tema que despertó una nueva polémica en PH: Podemos Hablar: involucra a una figura de Telefe

Un cruce inesperado durante la grabación sacudió el estudio. El ciclo vuelve este sábado con cinco invitados y mucha expectativa.

Andy Kusnetzoff

Andy Kusnetzoff, en PH: Podemos Hablar.

Daniela Celis contó que vivió un momento incómodo durante la grabación de PH: Podemos Hablar, cuando Rocío Robles le hizo una pregunta sobre la causa judicial que involucra a su expareja, Thiago Medina. La influencer había pedido de antemano no tocar ese tema y aseguró que la producción estaba al tanto del límite.

La One, en su programa de televisión.
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La exparticipante de Gran Hermano habló con LAM y, aunque evitó apuntar directamente contra la producción o contra Robles, reconoció que la consulta la dejó descolocada. "Fue rara la situación, pero pasó", expresó. Explicó que en sus cuatro años en los medios nunca había puesto condiciones. "En estos cuatro años que estoy acá, que soy muy nuevita en el tema de los medios, yo nunca pido nada y siempre lo doy todo. Fue la primera vez que realmente pedí no hablar de un tema", sostuvo.

Según comentó en una entrevista, la decisión se debió a la sensibilidad del asunto y a su intención de proteger a sus hijas. "La producción estaba avisada de que yo iba a hablar de todo menos de eso y fui tranquila por eso", señaló. La pregunta llegó durante el segmento en que los invitados se formulan preguntas entre sí, y aunque no tuvo margen para reaccionar con calma, prefirió responder en general. "Lo van a ver cómo respondí. Realmente a mí la cara se me transformó", anticipó.

La grabación, luego siguió sin interrupciones. Celis contó que pensó en frenar todo, pero lo descartó por respeto al equipo. "Me pasaron mil cosas por la cabeza, de decir qué hago. Pero soy muy respetuosa, entiendo que es un trabajo, que están los camarógrafos, que era muy tarde y que todos se querían ir a su casa", explicó.

Después, integrantes de la producción se acercaron a pedirle disculpas, y Andy Kusnetzoff le aclaró que no había instruido a Robles. "Andy se me acercó y me pidió disculpas por la situación. Me dijo, vas a pensar que yo le dije a Rocío que te pregunte eso. Te juro que no sabía nada", relató. Ella decidió creerle. "Elijo creer, elijo confiar".

Quiénes serán los invitados de PH: Podemos Hablar este sábado 14 de noviembre

PH: Podemos Hablar regresa este sábado 14 de noviembre por Telefe con una edición que llega con una nueva repercusión durante su grabación. Andy Kusnetzoff recibirá a cinco figuras del espectáculo, la música y los realities. Según informó Infobae, serán tres integrantes de MasterChef Celebrity, un cantante y una exparticipante de Gran Hermano.

Los invitados son Hernán Coronel, cantante y líder de Mala Fama, que participa en MasterChef Celebrity. También estará Rocío Robles, modelo, periodista y participante del mismo reality. Además, completan la mesa Martín Campilongo, conocido como Campi, actor, humorista e imitador, también integrante del reality gastronómico de Telefe, y Valentino Merlo, joven cantante que ganó popularidad en las redes y se convirtió en una de las figuras de la música tropical.

Este sábado vuelve PH.

Este sábado vuelve PH.

La quinta invitada es Daniela Celis, conocida como Pestañela, quien compartirá experiencias de su vida personal y su recorrido mediático. Su presencia genera expectativa por lo ocurrido en la grabación, donde la causa judicial que involucra a Medina fue el tema que despertó la polémica. Los invitados participarán del tradicional Punto de encuentro, donde deben avanzar según las consignas del conductor y compartir historias personales.

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