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El coqueteo en vivo de Moria Casán con un famoso argentino 52 años menor que ella

La diva sorprendió a un actor durante una entrevista televisiva con una picante propuesta sentimental.

La One

La One, en su programa de televisión.

Moria Casán protagonizó un divertido momento de televisión argentina junto a Toto Kirzner, el actor y conductor 52 años menor que ella. Durante una entrevista en La mañana con Moria, la diva sorprendió al invitado con una propuesta sentimental que terminó en un inesperado coqueteo al aire.

Griselda Siciliani encarna a Moria Casan en la serie de Netflix.
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El episodio ocurrió durante el juego “Yo nunca”, cuando Moria Casán lanzó una consigna relacionada con las diferencias de edad en las parejas. “Yo nunca tuve un romance con alguien mucho mayor que yo”, expresó la conductora frente al joven artista.

Ante la pregunta, Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, quiso saber qué significaba una diferencia de edad considerable. Sin dudarlo, La One respondió con una provocadora frase: “Por ejemplo, conmigo”.

La ocurrencia de Moria Casán generó un intercambio cargado de humor y complicidad. La conductora avanzó con una pregunta todavía más directa y quiso saber si Toto Kirzner estaría dispuesto a mantener una relación sentimental con una mujer mucho mayor.

La respuesta de Toto Kirzner

Toto Kirzner no esquivó la consulta de Moria Casán y respondió con absoluta naturalidad cuando la conductora le preguntó si saldría con una mujer mayor. “Por supuesto que sí”, aseguró el actor, sin descartar una relación con una importante diferencia de edad.

Sin embargo, cuando el intercambio apuntó directamente a la posibilidad de un romance con La One, el joven intentó aclarar su posición. “Pero no, pero no, pero no, jamás. Jamás. Por ahora”, lanzó Kirzner, dejando una inesperada puerta abierta.

Moria Casán y Toto Kizner protagonizaron un inédito coqueteo al aire.

Moria Casán y Toto Kizner protagonizaron un inédito coqueteo al aire.

La última expresión desató las carcajadas de Moria Casán, quien reaccionó inmediatamente a la ocurrencia del invitado. “No, bueno, mi amor adorado, que no, claro. Él no”, contestó la conductora, manteniendo el tono afectuoso y humorístico de la conversación.

El hijo de Adrián Suar y Araceli González también aclaró que nunca había mantenido una relación con una persona considerablemente mayor. Pese a esa confesión, acompañó el juego de la diva y se mostró cómodo frente a sus preguntas personales.

El divertido cruce se produjo mientras Toto Kirzner continúa desarrollando su carrera como actor y conductor. Entre sus proyectos televisivos figura Todo sigue igual, el ciclo anunciado por El Trece junto a Roberto Moldavsky, una nueva apuesta vinculada al humor y el entretenimiento.

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