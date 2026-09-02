Axel Kicillof, sobre la crisis en la industria: "Las empresas se endeudan para trabajar y no despedir" El gobernador bonaerense dialogó con El Diario y cuestionó las políticas industriales de la administración de Javier Milei. "De seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas", advirtió. Por Agregar C5N en









Axel Kicillof habló con C5N.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó al gobierno de Javier Milei por la crisis de la industria y advirtió que "las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir". Además, lanzó una advertencia de cara a las elecciones de 2027 y marcó que "de seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas".

En diálogo con El Diario, por C5N, Kicillof cargó contra las políticas industriales de la administración libertaria y se refirió a la baja de la actividad: "Nuestra provincia tiene el 50% de la industria del país y es un desastre. No hay un sector que esté en buenas condiciones. La industria en su conjunto cayó más de un 12% desde que llegó Milei. Son números comparables a los peores episodios de desindustrialización argentina".

"Las empresas se endeudan para seguir trabajando y no despedir. Una pyme no puede despedir como una gran empresa, cerrar un turno o bajar la producción. Tenemos un Gobierno que esto lo desconoce y lo desprecia. Hay una enorme falta de respeto al trabajador argentino, al industrial y al empresario", remarcó en comunicación con la conductora Daniela Ballester en el móvil a cargo del periodista Adrián Salonia.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof. En tal sentido, expuso las medidas que afectan al sector: "Esto no pasa porque se apliquen políticas de libre mercado o la escuela austríaca, sino que hay decisiones deliberadas y costosas del gobierno de Milei para generar estos resultados. Hay salarios bajos y no aceptaban homologar paritarias de determinados valores muy lejos de la inflación, tasas de interés alta, dólar atrasado y tarifas dolarizadas. Esto determina una desindustrialización del país".

En tanto, el gobernador bonaerense alertó sobre la postura del Gobierno. "De seguir cuatro años más de esto, el tejido industrial y la matriz productiva quedarán bombardeadas. Quieren un país sin industria porque sirven a determinados intereses, esto no es gratuito. Hay sectores que se benefician con este esquema. Los sectores a los que le va bien a este modelo es al agropecuario, la minería y la intermediación financiera, pero todos esos sectores representan el 8% del empleo", expresó.