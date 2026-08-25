Murió Max Higgins: el trágico final del empresario que prometió un "Disney argentino"

El inversor jamaiquino, que protagonizó una recordada estafa a mediados del 2000, fue encontrado sin vida en la vía pública. En 2007 convocó a Diego Maradona para un reality de fútbol y prometió un Disneyland en San Pedro. Tenía 57 años.

El empresario jamaiquino fue encontrado sin vida en la vía pública, en la localidad bonaerense de Libertad.

El empresario Emile Maxim Patrick Higgins fue encontrado muerto en la calle Bella Vista al 5600, en la localidad de Libertad, el partido de Merlo. Era recordado por prometer un " Disney argentino" que nunca fue.

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El inversor oriundo de Jamaica, de 57 años, fue hallado en la vía pública sin signos vitales, y según los testimonios del lugar se encontraba en situación de calle .Los vecinos lo vieron al lado de una parada de colectivos y vieron que no reaccionaba.

Luego de una llamada al 911, la Policía y el personal médico confirmaron su fallecimeinto. El hombre estaba en un colchón y sin signos aparentes de violencia, ni la aparente intervención de terceros. La Justicia investiga el hecho bajo la carátula de muerte por causas naturales.

La investigación sobre la muerte de MaxHiggins quedó bajo la jurisdicción de la Fiscalía N° 3 de Morón, cargo de la fiscal Valeria Courtade, quien ordenó el traslado del cuerpo del empresario hasta la morgue local para la autopsia. Mientras se trata de establecer las causas de la muerte, la justicia también busca a algún familiar del exinversor para que pueda hacerse cargo de los restos.

El excéntrico jamaiquino llegó a Argentina a mediados del 2000 con la idea de crear un parque de diversiones al estilo de las locaciones de Disney en el mundo, pero en la localidad de San Pedro, pero todo quedó en promesas y un serie de estagas.

Además, el empresario organizó reality show futbolístico World Football Idol, en 2007, en Mar del Plata, con la idea de buscar una estrella o una nueva promesa del fútbol, y contó con el apoyo de Diego Armando Maradona, con la conducción de Sergio Goycoechea, con la particiáción de Soledad Pastorutti y Los Nocheros.

El falso proyecto de Diney en San Pedro

Max Higgins se hizo conocido en el 2007 cuando llegó a Argentina prometiendo multimillonarias inversiones para el proyecto llamado World Fair Park, un parque de diversiones al estilo Disney en San Pedro.

El exinversor jamaiquino habló de una suma cercana a los 150 millones de dólares, aunque la idea nunca prosperó y por el contrario fue acusado de múltiples estafas, juicios y la quiebra de sus sociedades. Esto derivó en problemas de salud mental y causas penales. Tiempo después, el hombre se alejó de los negocios y terminó en una situación de extrema vulnerabilidad y indigencia en el Conurbano bonaerense.