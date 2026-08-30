Luto: murió un reconocido periodista argentino tras varios días internado en terapia intesiva Con una extensa carrera en radio y televisión, el comunicador ingresó a una clínica en Rosario y fue intervenido de urgencia por un cuadro grave de salud. Colegas y medios lo despidieron en redes sociales. Agregar C5N en









Se trata del periodista Alejandro Perea. Imagen creada con Inteligencia Artificial Alejandro Perea permanecía internado en una clínica de Rosario.

En las últimas horas se confirmó la muerte del periodista Alejandro Perea, tras permanecer internado en terapia intensiva en un hospital de Rosario, provincia de Santa Fe. Con una extensa carrera en medios como radio y televisión, sus colegas y amigos lo despidieron en redes sociales.

Según informaron varios medios santafesinos, el comunicador ingresó la semana pasada al Hospital Granaderos a Caballo de la localidad de San Lorenzo, pero después de permanecer varias horas en observación fue trasladado a una clínica de Rosario.

Allí se sometió a una operación de urgencia por un grave cuadro intestinal. Si bien salió de la operación, su cuadro era reservado y los médicos lo mantuvieron internado en terapia intensiva con respiración mecánica.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, con el correr de los días su estado volvió a empeorar y falleció durante la madrugada del viernes.

Colegas despiden a Aalejandro Perea en redes sociales Perea contaba con una extensa carrera en medios como radio y televisión en Santa Fe, como TV Regional, FM Punta Quebracho y Destino TV.