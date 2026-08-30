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Luto: murió un reconocido periodista argentino tras varios días internado en terapia intesiva

Con una extensa carrera en radio y televisión, el comunicador ingresó a una clínica en Rosario y fue intervenido de urgencia por un cuadro grave de salud. Colegas y medios lo despidieron en redes sociales.

Se trata del periodista Alejandro Perea.

Se trata del periodista Alejandro Perea.

Imagen creada con Inteligencia Artificial
Alejandro Perea permanecía internado en una clínica de Rosario. 

Alejandro Perea permanecía internado en una clínica de Rosario. 

En las últimas horas se confirmó la muerte del periodista Alejandro Perea, tras permanecer internado en terapia intensiva en un hospital de Rosario, provincia de Santa Fe. Con una extensa carrera en medios como radio y televisión, sus colegas y amigos lo despidieron en redes sociales.

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Según informaron varios medios santafesinos, el comunicador ingresó la semana pasada al Hospital Granaderos a Caballo de la localidad de San Lorenzo, pero después de permanecer varias horas en observación fue trasladado a una clínica de Rosario.

Allí se sometió a una operación de urgencia por un grave cuadro intestinal. Si bien salió de la operación, su cuadro era reservado y los médicos lo mantuvieron internado en terapia intensiva con respiración mecánica.

A pesar de los esfuerzos de los médicos, con el correr de los días su estado volvió a empeorar y falleció durante la madrugada del viernes.

Colegas despiden a Aalejandro Perea en redes sociales

Perea contaba con una extensa carrera en medios como radio y televisión en Santa Fe, como TV Regional, FM Punta Quebracho y Destino TV.

Despedida compartida por el medio Pregón en su cuenta de Facebook.

Despedida compartida por el medio Pregón en su cuenta de Facebook.

Desde Prensa Regional compartieron unas palabras para despedir al comunicador: "Su partida genera una enorme tristeza entre quienes compartieron con él el ejercicio del periodismo, una profesión que desempeñó durante años con compromiso y dedicación, manteniendo una presencia activa en la cobertura de la actualidad de nuestras localidades".

En esa línea añadieron que "Alejandro fue parte de una generación de trabajadores de prensa que contribuyeron, desde los medios locales, a contar las historias, acontecimientos y realidades de nuestra comunidad".

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