El fuerte comunicado del entorno de Callejero Fino tras su detención: "Compresión y respeto" El cantante fue imputado por tenencia ilegal de un arma de guerra y permanece en una penitenciaría de Tigre. La discográfica que lo representa difundió un mensaje donde aseguró que "actualmente está atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo con sus obligaciones ciudadanas". Agregar C5N en









El músico tiene fechas previstas en el Movistar Arena. Redes sociales

Luego de la detención en Tigre del cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como “Callejero Fino”, el entorno del artista publicó un comunicado donde pidió “comprensión” y “respeto”, a la vez de detallar que el músico “se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento firmado y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

El artista fue arrestado el fin de semana por la Policía Bonaerense, junto a su acompañante, mientras se dirigía al cumpleaños del novio de María Becerra en la zona de Villa La Ñata en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente, donde en su interior también encontraron una pistola Glock calibre 40.

A raíz de esto, detuvieron tanto al cantante como a su acompañante. Ante esto se abrió una causa por tenencia ilegal de arma de guerra, cuya investigación quedó a cargo de la UFI de Benavídez y el fiscal Cosme Iribarren.

Callejero Fino fue detenido por posesión de arma de guerra. En un mensaje emitido por la discográfica que representa al músico, luego compartido en redes sociales por su pareja, se evitó profundizar sobre la causa judicial, explicaron que se encuentra a disposición de las autoridades y pidieron a los medios que no se difunda información "no confirmada, por respeto a Natanael y especialmente a su familia en este momento”.

“Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, agregaron.

Detención de Callejero Fino: el comunicado completo de la discográfica "Informamos que Callejero Fino se encuentra actualmente atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes. Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial. Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento. Agradecemos la comprensión y el respeto"