La dotación de personal estatal se desplomó 5,8% en un año

En el sector público disminuyó la cantidad de personas empleadas por la administración pública nacional y empresas y sociedades estatales o con participación estatal en comparación con julio de 2025, según el INDEC.

La dotación de personal estatal disminuyó 5,8% en julio en comparación con el mismo mes de 2025 , según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). La cifra es un promedio del desplome de las personas empleadas en la administración pública nacional (-6,6%) y en las empresas y sociedades del Estado (-4,2%).

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En la Administración pública nacional, la mayor caída se registró en la "Administración centralizada", con una disminución de 7% en un año ; seguida por la "Administración descentralizada" y la "Administración desconcentrada", ambas con un retroceso de 6,7% en el mismo periodo.

Las variaciones intermensuales fueron de menos de 1% en comparación con junio de este año para la "Administración pública nacional", la dotación de personal total y las "Empresas y sociedades". En la primera categoría, la mayor caída intermensual se dio en "Otros entes" (-1%).

La dotación de personal total es de 270.835 en julio de 2026 cuando en el mismo mes del último año era de 287.951 . Por lo que, 17.116 personas renunciaron o fueron despedidas de la estructura que mantiene funcionando los servicios, las empresas y las sociedades estatales.

#DatoINDEC Dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado: ya están disponibles los datos a julio de 2026 https://t.co/x7FoDNQea2 pic.twitter.com/J08dQSH1Vj

La mayor cantidad de personas que ya no trabajan en el sector público pertenecían a la " Administración descentralizada ", que pasó de emplear a 119.107 personas en 2025 a 111.117 este año . El personal de " Empresas y sociedades " fue el segundo que más bajas sufrió, ya que pasó de 91.170 a 87.315 en un año .

El superávit que festejó el Gobierno también en julio

El Gobierno informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en julio un superávit financiero de $244.897 millones, resultado que se alcanzó luego de descontar el pago de intereses de la deuda pública. El dato fue difundido por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de una publicación en redes sociales.

De acuerdo con los datos oficiales, durante el mes pasado las cuentas públicas tuvieron un superávit primario de $2.960.333 millones. A ese resultado se le restaron $2.715.436 millones, correspondientes al pago de intereses de la deuda pública, netos de las tenencias intra sector público.

EN JULIO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE 244.897 MILLONES



El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $2.960.333 millones y un superávit financiero de $244.897 millones en julio

Este resultado se alcanzó en un mes con… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 18, 2026

El resultado se produjo en un mes caracterizado por una elevada concentración de vencimientos, debido al pago de los cupones correspondientes a los bonos Globales y Bonares.

En su publicación, Caputo destacó que el resultado fiscal se obtuvo pese al peso de los compromisos de deuda y sostuvo que forma parte de la estrategia oficial para mantener el equilibrio de las cuentas públicas.