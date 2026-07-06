Confirmado: vuelve una figura de la TV argentina con un programa muy esperado por todos La actriz vuelve a Telefe con un formato que recuerda su ciclo más famoso y que promete reconectar con el público que la siguió durante años. Agregar C5N en









Telefe busca recuperar ese clima familiar y emotivo que en su momento conectó con una audiencia masiva. Redes sociales

Virginia Lago regresa a la televisión y lo hace por Telefe, el canal donde protagonizó uno de los ciclos más queridos de la pantalla argentina. La actriz y conductora volverá a aparecer en pantalla para presentar la nueva emisión de Avenida Brasil, la exitosa telenovela brasileña que conquistó a millones de espectadores cuando se estrenó en Argentina hace más de una década.

El formato recuerda directamente a Historias del Corazón, el ciclo que Virginia condujo entre 2012 y 2015 y que se convirtió en un fenómeno televisivo. En aquel programa presentaba películas con reflexiones emotivas y mensajes que el público sigue teniendo presente. Ahora, la dinámica será similar, ya que antes de cada capítulo de la telenovela, aparecerá en pantalla para darle la bienvenida a los espectadores con el estilo cálido y cercano que la caracteriza.

Con esta iniciativa, Telefe busca recuperar ese clima familiar y emotivo que en su momento conectó con una audiencia masiva, combinándolo con una de las ficciones internacionales más vistas en la historia de la televisión argentina. Avenida Brasil fue un fenómeno de rating en su primera emisión y genera una expectativa particular entre quienes la siguieron en su momento y entre quienes no tuvieron la oportunidad de verla.

Redes sociales Qué hizo Virginia Lago hasta su regreso a la TV Aunque muchos la asocian principalmente con Historias del Corazón, Virginia Lago nunca abandonó el trabajo artístico durante su alejamiento de la conducción televisiva. Su aparición más reciente en la pantalla chica fue en ATAV 2 (Argentina, tierra de amor y venganza 2), donde interpretó a Luisa Sosa, una Madre de Plaza de Mayo que buscaba reconstruir la historia de su hija desaparecida, uno de los personajes más emotivos de esa ficción.

En el terreno teatral, su último trabajo fue la comedia Votemos, estrenada en 2023 en el Teatro Metropolitan bajo la dirección de Daniel Barone. Compartió elenco con figuras como Agustina Cherri, Juan Gil Navarro y Muriel Santa Ana.