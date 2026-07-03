Fuerte declaración en medio de lo que le pasa a Sofi Martínez con la Selección en el Mundial 2026: "Muy difícil" Un colega salió a respaldarla públicamente mientras circulan versiones sobre un supuesto distanciamiento con el plantel. Agregar C5N en









Gastón Edul salió públicamente en defensa de Sofía Martínez.

En plena previa del partido de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Sofi Martínez volvió a ser noticia dentro del debate mediático. Su colega Gastón Edul salió públicamente en defensa de la periodista deportiva y apuntó contra quienes la critican, en lo que fue una de las declaraciones más importantes que rodean a su figura y de su trabajo en este torneo.

"Hace un trabajo extraordinario. Se destaca muchísimo en un ambiente muy difícil. Para mí fue pionera siendo mujer en un lugar muy importante", afirmó Edul, periodista de TyC Sports y una de las figuras jóvenes más reconocidas del periodismo deportivo argentino. Sus palabras llegaron en un momento en que Sofi Martínez acumula críticas en redes sociales y versiones que la vinculan con situaciones polémicas dentro del entorno de la Selección.

Edul no se quedó en el elogio profesional y apuntó directamente contra quienes, según su lectura, atacan a la periodista por razones que nada tienen que ver con su trabajo. "Hay gente que solamente busca hacer daño porque está frustrada con su vida. Cuando ven a alguien triunfar, estudiar, prepararse y que le va bien, la atacan gratuitamente", sentenció el periodista.

La defensa continuó: "La conozco a Sofi, labura muy bien. Mucha gente la desacredita solamente por ser mujer y eso es muy injusto. Una cosa es decir 'me gusta o no cómo entrevista'. Eso es parte del trabajo. Otra muy distinta es inventar cosas. Inventar es dañar."

La versión que indica que Sofi Martínez está "prohibida" en la Selección Mientras Miami se llena de hinchas argentinos para el cruce eliminatorio, Paula Varela comentó en A24, durante el programa de Horacio Cabak, que este Mundial arrancó de manera diferente para Sofi Martínez en lo que refiere a su cercanía con el plantel. "Este Mundial comenzó diferente para ella, no se la vio cercana a la Selección y más alejada de Messi de lo que podíamos esperar. El otro día lo saludó a Maxi López y a ella, que estaba al lado, no le hizo ni un gesto", relató.

La periodista también hizo referencia a versiones que circulan en el ambiente sobre un supuesto malestar de Antonela Roccuzzo, la esposa del capitán argentino. "Algunos dicen que está prohibida por Antonela Roccuzzo, que no le habrían gustado algunas miraditas y algunas cosas", afirmó. Sin embargo, la propia Sofi Martínez había dicho tiempo atrás que la esposa de Messi se comunicó con ella luego de los rumores que la vinculaban con el capitán de la selección , y que el mensaje fue claro: "A la gilada ni cabida". Paula Varela sumó además otro rumor que involucraría a Sofi con un jugador de la Selección que está en pareja, en el marco de una supuesta situación ocurrida durante un vuelo. "Habrían tenido algo en el aire, se habla de un avión. Pero eso no se puede contar", lanzó la panelista, antes de agregar: "No sé si podemos dar nombres, porque es picante. Se habla de un pequeño romance en un vuelo, hubo turbulencias". Por el momento, todo se enmarca en versiones y comentarios del ámbito mediático, sin confirmaciones de ninguna de las partes involucradas.