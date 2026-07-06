Escándalo y versiones cruzadas de romance: la supuesta tensa pelea entre dos figuras del espectáculo argentino Una bailarina rompió el silencio tras el resurgimiento de un viejo mito de la farándula y apuntó sin filtros contra los involucrados. Agregar C5N en









La bailarina salió al cruce contra las mentiras que se dicen sobre ella. Imagen creada con IA

La cartelera teatral se transformó en el escenario de un impensado revuelo mediático tras el regreso de Laurita Fernández a las funciones de La cena de los tontos. Tras tomarse unos días de descanso, la bailarina y conductora retomó su lugar en la obra y debió enfrentar las diversas polémicas que la salpicaban.

El foco de mayor tensión se reavivó en los programas de espectáculos al reflotarse un antiguo y explosivo mito de la farándula. En el ciclo LAM recordaron el histórico malestar que Paula Chaves habría tenido con Laurita Fernández durante su paso por el Bailando, época en la que presuntamente no quería que fuera la compañera de pista de su esposo, Pedro Alfonso. Las especulaciones cobraron fuerza debido a que, en la actualidad, el productor se sumó temporalmente al elenco de la misma pieza teatral para cubrir el rol de Gustavo Bermúdez.

A raíz de esta coincidencia laboral, distintas versiones en la televisión indicaron que la conductora de Olga habría evitado cualquier tipo de contacto visual o saludo con el productor, alimentando las sospechas sobre un viejo e hipotético romance. A pesar del fuerte eco que tuvieron estos rumores de pasillo en la pantalla chica, la propia protagonista se encargó de desmentir de manera tajante la existencia de rispideces o incomodidad en el ámbito de trabajo.

Qué dijo Laurita Fernández sobre los rumores con Pedro Alfonso Cansada de quedar en el ojo de la tormenta, Laurita Fernández rompió el silencio en el programa Infama y barrió de manera contundente con las versiones que la vinculaban sentimentalmente a su compañero de elenco. "Estoy cansada que me usen a mi de chivo expiatorio de los problemas de los demás", lanzó la bailarina, visiblemente molesta por el resurgimiento del mito que la señalaba como la tercera en discordia en el matrimonio del productor.

Con absoluta firmeza, desestimó cualquier tipo de acercamiento íntimo con el esposo de Paula Chaves, marcando la cancha respecto a sus experiencias pasadas en el certamen de Showmatch. "Ahora me enteré que supuestamente yo tuve algo con Pedro Alfonso, no tuve, ni tengo ni voy a tener. No me interesa, no me interesó demasiado. Yo tuve mis vínculos en el Bailando que bastante me quemaron a cabeza, a mí no me metan más en esos problemas que no tuve nada que ver", sentenció de forma tajante.

Finalmente, la actriz le reclamó al matrimonio la falta de firmeza para frenar la ola de especulaciones y dejó en claro que su relación con el actor es estrictamente profesional. "Si nadie es contundente de decirlo, lo voy a decir yo, no tengo ningún problema. No me jodan con eso, lo digo yo porque no tengo pelos en la lengua. Ni siquiera lo tengo en Whats App. Hoy es mi compañero y yo vengo a hacer mi trabajo", cerró Fernández, diferenciándose de Pedro Alfonso, quien previamente le había bajado el tono al conflicto asegurando que reina la paz en el ámbito laboral.