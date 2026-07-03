Cuándo se estrena MasterChef Kids en Argentina: las fechas posibles y más detalles El reality vuelve a Telefe después de una década con un conductor nuevo y un canal que apuesta por mantener el bloque gastronómico en el prime time. Agregar C5N en









Los detalles del jurado y la fecha exacta de estreno todavía están pendientes de definición. Redes sociales

Telefe prepara el regreso de MasterChef Kids a su pantalla y ya tiene definido al conductor. Se trata de Ian Lucas, el joven influencer que hasta hace poco formaba parte de Por el Mundo junto a Marley. La confirmación llegó a través de Yanina Latorre, quien reveló la primicia en el programa Sálvese quien pueda.

"A Ian le van a dar un programa en Telefe. Lo empieza a grabar en un par de meses, cuando vuelva de sus viajes, porque ahora se iba a Turquía a hacer un evento", afirmó la conductora. "Después de Gran Hermano, Wanda Nara estará con MasterChef. Se viene MasterChef Kids con Ian", agregó.

La decisión del canal responde en parte a una promesa que le hicieron a Lucas cuando se coronó ganador de su reality anterior. En ese momento le aseguraron que tendría su propio programa. La apuesta busca además capitalizar el fuerte arrastre que tiene el youtuber entre el público juvenil e infantil, un target ideal para esta franquicia.

Todo lo que hay que saber sobre el regreso de MasterChef Kids Las grabaciones comenzarán en los próximos días, con el estudio ya montado y funcionando en paralelo con la temporada que está llevando adelante Wanda Nara. En cuanto a la fecha de estreno, Telefe maneja dos escenarios, en donde busca lanzar MasterChef Kids inmediatamente después de que concluya la edición con Wanda Nara, o guardar el producto terminado para estrenarlo directamente en 2027.

La última edición infantil del formato en Argentina fue MasterChef Junior, lanzada en 2015 y conducida por Mariano Peluffo, con dos temporadas que lograron capturar la atención del público. Luego de una década de ausencia, el programa vuelve renovado y aprovecha el envión de su antecesor, que se convirtió en uno de los formatos más exitosos de Telefe en 2025.

Redes sociales Ian Lucas asumirá la conducción luego de su inesperada salida de Por el Mundo. Según Latorre, las grabaciones se realizarán en simultáneo con las de MasterChef Celebrity: "Se empieza a grabar ahora porque tienen el estudio preparado. Y al mismo tiempo que graba Wanda, él también lo hará. Están evaluando si lo programan para el año que viene o si lo lanzan inmediatamente después de MasterChef, con Wanda Nara", detalló. Hasta el momento se desconoce quiénes integrarán el jurado del certamen. Tampoco hubo anuncio oficial por parte del canal.