Se supo por qué una pareja muy famosa se separó: "Nunca lo voy a dejar de amar"

Ella reveló, entre lágrimas, que el final de la relación con su ex fue una decisión tomada desde el amor, tras comprender que sus proyectos de vida ya no coincidían.

La separación de Fiorella Giménez y Agustín "Cachete" Sierra dejó de estar rodeada de especulaciones luego de que la bailarina rompiera el silencio en una entrevista con Luli Fernández, donde reveló el verdadero motivo del final de la relación. La historia de amor, que se extendió durante aproximadamente cinco años y atravesó varias crisis y reconciliaciones, terminó sin escándalos, sin terceros en discordia y, según ambos protagonistas, con el cariño intacto.

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Visiblemente emocionada y entre lágrimas, Giménez explicó que la ruptura no estuvo relacionada con una falta de amor, sino con la imposibilidad de sostener un vínculo que ya no respondía a las necesidades de ambos. "Es la primera vez que me separo diciéndole que lo amo y que no lo voy a dejar de amar, pero no es lo que elijo y busco para mi vida este tipo de vínculo, porque no me pudo dar lo que necesito y yo no le pude dar lo que necesitaba" , expresó.

Durante la entrevista, la bailarina también reveló que la pareja había proyectado casarse y formar una familia , pero ambos entendieron que no podían avanzar hacia esos objetivos mientras persistieran problemas internos. "Cuando se empezó a hablar de hijos y de casamiento pusimos un parate. Dijimos: 'Primero tenemos que estar bien nosotros y, si no estamos bien, no podemos seguir avanzando'" , recordó, dejando en claro que la decisión fue tomada tras numerosas conversaciones y varios intentos por recomponer la relación.

Uno de los testimonios más profundos estuvo vinculado al proceso personal que atravesó gracias a la terapia. Giménez contó que la relación le permitió reconocer heridas emocionales que aún no había resuelto y aseguró que Sierra fue determinante en ese descubrimiento. "Agus vino a ponerme un espejo delante y a decirme: 'Mirá todo lo que no sanaste tuyo'" , confesó, al explicar que comprendió que estaba repitiendo patrones familiares y que necesitaba priorizar su bienestar antes de seguir construyendo una vida en pareja.

Lejos de los enfrentamientos habituales que suelen acompañar a las rupturas mediáticas, Fiorella insistió en destacar el cariño que todavía siente por el actor. "Nos hemos ayudado un montón. No se encuentra un abrazo tan sincero en cualquier persona" , afirmó, mientras que también compartió cuál fue la estrategia que eligió para comenzar a sanar: "Contacto cero y enfocarse en uno, juntarte con tus amigos, hacer terapia, ir al gimnasio. Si el vínculo se termina, más que nunca te tenés que ocupar de vos" .

Cómo se habían conocido Fiorella Giménez y Agustín Sierra

La historia entre Fiorella Giménez y Agustín Sierra comenzó durante su participación en ShowMatch: La Academia, donde compartieron pista como pareja de baile. Lo que inicialmente fue una relación estrictamente profesional terminó convirtiéndose en un romance que rápidamente conquistó al público y pasó a ocupar un lugar destacado dentro del mundo del espectáculo y la televisión argentina.

Con el paso de los meses, ambos consolidaron una relación que trascendió las cámaras. Giménez recordó que el actor la acompañó en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. "Cumplí un sueño muy grande de la mano con él. Él fue la persona que me explicaba: 'Ponete acá, hacé esto'", recordó, destacando el apoyo permanente que recibió durante aquella experiencia televisiva.

Después de oficializar el noviazgo, la pareja convivió, realizó numerosos viajes y atravesó distintas separaciones y reconciliaciones. Incluso, durante varios períodos decidieron volver a apostar por la relación convencidos de que todavía existía amor suficiente para superar las diferencias. Sin embargo, con el tiempo comprendieron que los proyectos personales ya no avanzaban en la misma dirección.

Fiorella Giménez contó que se separaron con Agustín "Cachete" Sierra por "amor".

En entrevistas anteriores, ambos ya habían descartado versiones sobre infidelidades o conflictos irreparables. Fiorella fue contundente al afirmar: "Yo nunca en la vida le fui infiel a Agus, jamás", mientras que también sostuvo que "a veces con el amor no es suficiente", una reflexión que luego amplió en profundidad durante la entrevista publicada este viernes.

Hoy, aunque cada uno continúa su camino por separado, ambos coinciden en un mismo diagnóstico: la relación terminó desde el respeto y con afecto mutuo. Las palabras de Fiorella, "Desde el amor elegí dejar de elegirlo", sintetizan el cierre de una historia que, lejos del escándalo, quedó marcada por la madurez, la introspección y el reconocimiento de que, en ocasiones, amar también implica saber soltar.