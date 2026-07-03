Mica Viciconte reaccionó a las críticas por lo que dijo del top traslúcido de Daniela Celis: "Existen códigos"

La esposa de Fabián Cubero aclaró que su cuestionamiento apuntó al contexto televisivo y no a la libertad de vestir de Pestañela.

La polémica entre la panelista Mica Viciconte y la ex Gran Hermano , Daniela Celis , sumó un nuevo capítulo luego de que la ex Combate decidiera responder a la fuerte ola de críticas que recibió por cuestionar el look que su compañera lució en un programa de streaming.

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Tras el revuelo generado en redes sociales y en distintos programas de espectáculos, Viciconte publicó un extenso descargo en sus historias de Instagram para aclarar que su comentario nunca estuvo dirigido al cuerpo de Pestañela, sino al contexto en el que se produjo la situación.

" Me sorprende cómo algunos medios llevan el debate para donde les conviene y cómo muchas personas opinan sin haber escuchado o entendido lo que realmente dije ", escribió la pareja de Fabián Cubero , quien aseguró que sus palabras en el envío La Jugada (Telefe) Streams fueron sacadas de contexto.

Además, remarcó: " En ningún momento hablé del cuerpo de una mujer ni cuestioné la libertad de vestirse como cada uno quiera. Hablé del contexto ", intentando desactivar las acusaciones de quienes interpretaron sus dichos como una crítica a la forma de vestir de Celis.

La conductora profundizó su postura al explicar que el debate, desde su mirada, está vinculado al ámbito laboral y televisivo. " Lo dije en un streaming, refiriéndome a una persona que trabaja en televisión ", sostuvo. Luego agregó la frase que terminó convirtiéndose en el eje de la discusión: " No es lo mismo un ámbito privado, una salida o un boliche que un programa de televisión que entra a la casa de miles de familias y se emite en un horario de protección al menor. Por algo existen ciertos códigos en ese tipo de espacios ".

Finalmente, Viciconte insistió en que jamás buscó atacar personalmente a Daniela Celis y pidió que se analicen sus declaraciones completas. "Mi opinión fue sobre el lugar y la ocasión, no sobre una persona. Se puede estar de acuerdo o no, pero antes de opinar estaría bueno escuchar completo lo que dije y no quedarse con un recorte o un título", concluyó.

Cuál fue el motivo de la pelea entre Mica Viciconte y Daniela Celis

El conflicto comenzó durante una emisión de La Jugada, cuando Fede Popgold presentó el look que Daniela Celis había elegido para el programa. La ex Gran Hermano llevaba una camiseta blanca con transparencias que dejaba ver parte de su pecho. En ese momento, Viciconte dejó en claro que no compartía esa elección. "Soy conservadora y soy ubicada", respondió cuando le preguntaron si esa era la razón de su postura.

Acto seguido, Mica desarrolló su opinión frente a todos sus compañeros. "Yo voy a ser supersincera. Somos personas diferentes con personalidades diferentes. Me parece que hay un tema de respeto con los compañeros, con todos los que estamos en la mesa, gente con familia, marido, mujer... hay que tener un poquito de cuidado a la hora de vestirnos", expresó. Luego lanzó la frase que rápidamente se viralizó: "No hace falta mostrar las aureolas... Creo que se podrían esconder. Hay algunos protectores que te ponés y quedan bien".

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Lejos de mostrarse incómoda, Daniela Celis eligió responder con humor y descontractura. "Mica, me salieron tan caras, ¿no las voy a mostrar? Jamás me pondré un corpiño igual. Hace siete años que no uso corpiños", retrucó entre risas, provocando un momento que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales y abrió un intenso debate entre quienes respaldaron a una y otra postura.

La controversia siguió creciendo cuando otras figuras del espectáculo se involucraron. Julieta Poggio defendió públicamente a su amiga Daniela y calificó como "un retroceso" cuestionar la forma en que una mujer decide vestirse, mientras que Mica respondió negando haber querido exponer a Celis y aseguró que "pensar distinto no me hace machista".

Incluso Daniela volvió a referirse al tema con ironía al publicar una historia en Instagram donde escribió: "Siento que tengo las t... ojeadas", acompañada del hashtag #FreeTheNipple, dejando en evidencia que la discusión trascendió el programa y se instaló como uno de los temas más comentados en televisión, streaming y redes sociales.