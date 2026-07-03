La verdad por la que Moria Casán no mira los partidos de la Selección en el Mundial 2026 La diva confesó el particular motivo y las llamativas cábalas que implementa para alentar a la Albiceleste a la distancia. Agregar C5N en









La famosa conductora comentó porque no mira a la Selección.

En las horas previas al esperado cruce entre la Selección argentina y Cabo Verde por la Copa Mundial de la FIFA 2026, Moria Casán sorprendió a todos al confesar que prefiere mantenerse al margen de las transmisiones en vivo de la Albiceleste. La diva detalló los llamativos motivos que la llevan a tomar distancia de la pantalla chica cada vez que el conjunto nacional sale a la cancha.

“Mi cábala es no mirar el partido. Para sufrir, no. Voy a un lugar cercano a donde están mirando la tele y me guío por los gritos y los silencios. Aparezco cuando veo que hicieron un gol. No me banco ese sufrimiento”, reveló de manera descontracturada la conductora de La Mañana con Moria, durante el clásico pase televisivo con el equipo de Arriba Argentinos.

Ante esta sorpresiva revelación, el periodista deportivo Pablo Gravellone le recordó la faceta futbolera de su actual pareja: “Además, Pato Galmarini es un apasionado del fútbol, debe vivirlo con todo”. Con su habitual estilo, "La One" asintió y dio detalles de cómo se vive el clima mundialista en su intimidad: “Sí, son fanáticos totales. Muy ritualistas. No se pierden nada”, concluyó exponiendo las marcadas diferencias que mantiene con su entorno.

Qué dijo Moria Casán sobre el partido de Argentina contra Cabo Verde En las horas previas al cruce decisivo entre la Selección argentina y Cabo Verde, pautado para las 19, Moria Casán compartió su particular visión sobre este encuentro de eliminación directa. Con la frontalidad que la caracteriza, "La One" analizó la complejidad del rival africano en esta instancia del Mundial: “Esto es especial: el que no gana se va a la casa. No sé mucho de Cabo Verde, pero si llegó a esta instancia es porque el Mundial es extraño... Hay que respetar”.

La conductora insistió en que seguir los encuentros minuto a minuto le genera un nivel de estrés intolerable, fundamentando su postura en una experiencia televisiva muy reciente. “Ayer vi un ratito del final de Croacia y Portugal y casi me da un infarto. Mete un gol Croacia y se lo anulan. Es mucho sufrimiento; el fútbol es para disfrutar”, argumentó sobre el desgaste emocional que le provoca la máxima cita del fútbol en Miami.

A pesar de evitar la pantalla para preservar su salud emocional, la emblemática diva dejó en claro que su apoyo al combinado nacional sigue siendo absoluto y confía plenamente en el desempeño del plantel dirigido por Lionel Scaloni. “Pero, ¡vamos Argentina! Yo estoy ahí. La cábala es estar cerca, escuchando, pero no verlo para no sufrir. ¡Una loca! Estoy segura de que vamos a estar brutales”, exclamó con su habitual energía de cara al choque de este viernes.