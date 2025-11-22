IR A
IR A

Las mejores 2 series de Netflix que tenés que ver si te gustó El cuco de cristal

La miniserie española de drama y suspenso acaba de estrenarse y ya está entre lo más visto de la plataforma de streaming. Hay otras producciones cargadas de misterio y también basadas en libros que son imperdibles.

El cuco de cristal arrasa en Netflix.

  • El cuco de cristal es una miniserie de suspenso, basada en el libro homónimo de Javier Castillo, que acaba de llegar a Netflix.
  • Si ya terminaste sus seis capítulos, hay otras producciones similares que te van a encantar.
  • Una es La chica de nieve, de los mismos productores y también basada en una novela de Javier Castillo.
  • La otra es La última noche en Tremor, una miniserie de misterio adaptada de un libro de Mikel Santiago.

Entre los últimos estrenos de Netflix, una de las series más exitosas es El cuco de cristal, un thriller español basado en la novela homónima del escritor Javier Castillo. Solo tiene una temporada de 6 capítulos así que, si ya la terminaste y te gustó, hay otras producciones en la plataforma que te van a encantar.

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El cuco de cristal es una historia que mezcla suspenso y drama. La protagonista es Carla, una joven residente de medicina que recibe un trasplante de corazón tras sufrir un infarto fulminante. Una vez que se recupera, la madre de su donante la invita al pueblo del interior donde vive para conocerla.

Carla llega esperando conocer más sobre el joven que le donó su corazón, pero un evento inesperado termina envolviéndola en una espiral de secretos y misterios sin resolver. Si esto te suena atrapante, Netflix tiene otras series españolas basadas en libros que no vas a poder dejar de mirar.

La chica de nieve

Embed - La Chica de Nieve | Tráiler Oficial | Netflix

Esta serie es de los mismos productores que El cuco de cristal y tiene dos temporadas de seis capítulos cada una, basadas en sendos libros de Javier Castillo: La chica de nieve y El juego del alma. Ambas tienen como protagonista a Miren Rojo, una joven periodista. En la primera, investiga la misteriosa desaparición de una niña durante la cabalgata de Reyes Magos en Málaga; en la segunda, el eje es un colegio de élite que parece estar relacionado con el asesinato de dos jóvenes.

La última noche en Tremor

Embed - La última noche en Tremor | Tráiler oficial | Netflix

También española, esta serie de solo ocho capítulos está basada en la novela La última noche en Tremore Beach del escritor Mikel Santiago. Álex es un pianista y músico en crisis que se recluye en una casa de la costa para terminar su última composición. Pero después de que un rayo lo golpea durante una tormenta, empieza a tener inquietantes visiones sobre sus únicos vecinos, un matrimonio que parece ser perfectamente normal.

