Es un thriller español de solo 6 capítulos y es furor en Netflix: cuál es y de qué se trata

Una producción ibérica de suspenso se volvió tendencia en la plataforma de streaming gracias a su historia intensa y a un trasplante que desata una trama inquietante.

El cuco de cristal es el nuevo thriller español de seis episodios que irrumpió con fuerza en Netflix, impulsado por una historia que combina tensión, drama y una búsqueda personal que desencadena un pasado oscuro. Con un ritmo sostenido y giros que mantienen el suspenso, la serie se ubicó rápidamente entre las más vistas de la plataforma.

La bestia en mí es una producción estadounidense de género dramático que muchos usuarios describieron como un thriller elegante y denso. 
De qué se trata La bestia en mí, la miniserie con giros inesperados que sorprende a todos en Netflix

El fenómeno no surgió de la nada. La historia nació en el libro homónimo publicado en 2023, que vendió más de 2.500.000 ejemplares y se convirtió en uno de los mayores éxitos editoriales del autor Javier Castillo. Ese impulso literario allanó el camino para su llegada a la pantalla.

El proyecto quedó en manos de Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, creadores vinculados a otros éxitos recientes de ficción española. Bajo la dirección de Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo, la adaptación tomó forma con un tono inquietante y un ritmo que potencia cada uno de sus momentos clave.

Netflix: sinopsis de El cuco de cristal

La trama sigue a Clara Merlo, una joven médica que sobrevive a un infarto fulminante gracias a un trasplante de corazón. Aunque su recuperación parece un renacer, no pasa mucho tiempo hasta que surge una necesidad imposible de ignorar: descubrir la identidad del donante que le permitió continuar con vida. Esa búsqueda la lleva a un pequeño pueblo cargado de secretos, donde cada pista abre la puerta a un pasado que nadie quiere revivir.

Tráiler de El cuco de cristal

Reparto de El cuco de cristal

El elenco está encabezado por Catalina Sopelana, quien logra imprimirle a Clara una mezcla de fragilidad y firmeza. La acompañan Álex García, Itziar Ituño, Iván Massagué, Alfons Nieto y Tomás del Estal. Sus interpretaciones sostienen la intensidad dramática y elevan el atractivo de una producción que ya se ganó un lugar entre las favoritas de la audiencia.

