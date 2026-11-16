El Hipódromo de Palermo celebró sus 150 años con más de 50 mil personas en el Gran Premio Nacional La jornada combinó competencias hípicas de nivel internacional, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y música en vivo. El evento, con entrada libre y gratuita, contó con la participación de figuras del espectáculo y tuvo como uno de sus momentos centrales la interpretación del Himno Nacional a cargo de Emanero junto a la Fanfarria de Granaderos a Caballo. Por Agregar C5N en









Más de 50.000 personas participaron de los festejos por los 150 años del hipódromo.

El sábado pasado, 14 de noviembre, el Hipódromo de Palermo reunió a más de 50 mil personas durante una jornada especial por el 150° aniversario de la institución, que tuvo como principal atractivo la realización del Gran Premio Nacional. La celebración combinó deporte, entretenimiento, gastronomía y música, con una convocatoria que incluyó a familias, aficionados a las carreras y distintas personalidades del espectáculo.

Con entrada libre y gratuita, la propuesta buscó reunir distintas actividades en torno a la tradición hípica del predio porteño. Además de las competencias de alto nivel internacional, los asistentes pudieron recorrer espacios gastronómicos, participar de actividades al aire libre y disfrutar de opciones recreativas destinadas a chicos y adultos.

Carreras, música y figuras del espectáculo en una jornada especial Entre las propuestas que acompañaron el programa deportivo se destacaron el Paseo de las Provincias, los juegos infantiles y la posibilidad de trasladarse en una combi hasta los partidores para observar de cerca las largadas de las carreras. La programación también incluyó un espectáculo en vivo de Emanero y el sorteo de un automóvil 0 kilómetro en el Casino.

Uno de los momentos centrales de la jornada tuvo lugar antes de la largada del Gran Premio Nacional, cuando el cantante interpretó el Himno Nacional Argentino acompañado por la Fanfarria de Granaderos a Caballo. La presentación convocó la atención del público presente en las tribunas y se convirtió en uno de los pasajes destacados de la celebración.

La actividad continuó con el After Sunset, un encuentro realizado en la terraza del histórico Salón Turf que reunió a distintas figuras del espectáculo y los medios de comunicación. Entre los invitados estuvieron Pampita, Martín Pepa, Emilia Attias, José Chatruc, Mariana Brey, Pablo Giralt y Mariano Iúdica.

La convocatoria se enmarcó en los festejos por los 150 años del Hipódromo de Palermo, un espacio que mantiene una programación semanal con propuestas deportivas, gastronómicas y recreativas. La celebración del aniversario buscó reunir esa diversidad de actividades en una misma jornada y poner en primer plano la trayectoria de una institución vinculada a la historia de la ciudad de Buenos Aires.