Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen La flamante serie de la plataforma de streaming se convirtió en una de las más vistas del catálogo. De qué se trata y cuántos capítulos tiene.







De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix. Netflix

Netflix cuenta con un inmenso catálogo de series y películas, que la convierten en una de las mejores plataformas de streaming del mundo. Sin embargo, una producción europea enfocada en el género policial atrapó a los usuarios de todo el mundo, a pesar de haberse estrenado hace poco tiempo.

Se trata de Forst, una serie polaca que mezcla a la perfección drama, suspenso y crimen para en tan solo seis capítulos atrapar al usuario por completo. Por otra parte, se consolidó como una de las más maratoneables del catálogo y se posicionó entre las historias polacas más elegidas, alcanzando el Top 10 del género en varios mercados internacionales.

Su narrativa ágil, los giros inesperados, la tensión constante en cada episodio y la profundidad de sus personajes han hecho de Forst un título imperdible dentro de la plataforma. La intriga y el misterio se apoderan de la pantalla, y una vez que arranques a verla quedarás atrapado en esta increíble historia.

Forst, Netflix Netflix

Netflix: sinopsis de Forst Una serie de brutales asesinatos mantiene obsesionado a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso oficial, decide continuar la investigación por su cuenta, con la ayuda de una periodista comprometida y audaz.

Tráiler de Forst Embed - Forst | Tráiler en Español (Serie de Netflix) #Forst #SerieAdictos #trailerespañol #SeriesNetflix Reparto de Forst Borys Szyc

Zuzanna Saporznikow

Andrzej Bienias

Kamilla Baar

Aleksandra Grabowska

Szymon Wróblewski

Maciej Pesta

Micha Suwada

Tomasz Pogo

Artur Barci

Magorzata Hajewska-Krzysztofik