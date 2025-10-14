IR A
Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

La flamante serie de la plataforma de streaming se convirtió en una de las más vistas del catálogo. De qué se trata y cuántos capítulos tiene.

Netflix

Netflix cuenta con un inmenso catálogo de series y películas, que la convierten en una de las mejores plataformas de streaming del mundo. Sin embargo, una producción europea enfocada en el género policial atrapó a los usuarios de todo el mundo, a pesar de haberse estrenado hace poco tiempo.

Se trata de Forst, una serie polaca que mezcla a la perfección drama, suspenso y crimen para en tan solo seis capítulos atrapar al usuario por completo. Por otra parte, se consolidó como una de las más maratoneables del catálogo y se posicionó entre las historias polacas más elegidas, alcanzando el Top 10 del género en varios mercados internacionales.

Su narrativa ágil, los giros inesperados, la tensión constante en cada episodio y la profundidad de sus personajes han hecho de Forst un título imperdible dentro de la plataforma. La intriga y el misterio se apoderan de la pantalla, y una vez que arranques a verla quedarás atrapado en esta increíble historia.

Forst, Netflix

Netflix: sinopsis de Forst

Una serie de brutales asesinatos mantiene obsesionado a un investigador poco convencional que, tras ser suspendido de un caso oficial, decide continuar la investigación por su cuenta, con la ayuda de una periodista comprometida y audaz.

Tráiler de Forst

Reparto de Forst

  • Borys Szyc
  • Zuzanna Saporznikow
  • Andrzej Bienias
  • Kamilla Baar
  • Aleksandra Grabowska
  • Szymon Wróblewski
  • Maciej Pesta
  • Micha Suwada
  • Tomasz Pogo
  • Artur Barci
  • Magorzata Hajewska-Krzysztofik
