Te va a volar la cabeza: tiene 8 capítulos, está en Netflix y es una serie española atrapante Una breve ficción de España pero potente, que mezcla drama, romance y viajes temporales con destacados actores es furor en la principal plataforma de streaming.







Con solo ocho capítulos, ofrece una experiencia breve pero potente. Netflix

La serie Si lo hubiera sabido se consolidó como uno de los mayores éxitos recientes de Netflix, con 8 capítulos que la posicionaron entre las producciones españolas más comentadas del catálogo hispanohablante, gracias a su trama intensa y su formato conciso.

Desde su estreno en 2022, este drama romántico ha sido recomendado para mayores de 16 años y rápidamente ganó seguidores. La presencia del actor argentino Michel Noher, junto a figuras españolas reconocidas, le dio una proyección extra en Latinoamérica. En las redes y foros especializados, se comenta incluso el giro narrativo de la protagonista que, mediante un suceso cósmico, revivirá decisiones cruciales de su vida.

Para los que buscan historias que no se extiendan en exceso, esta serie representa una opción ideal: con solo ocho episodios, condensa giros dramáticos y una reflexión sobre decisiones, sin alargar tramas innecesarias. Su llegada al catálogo latinoamericano dio lugar a reseñas que la posicionan entre lo más visto.

(interior de nota) Si lo hubiera sabido La serie narra el viaje temporal de Emma luego de un eclipse.

Netflix: sinopsis de Si lo hubiera sabido La serie relata la vida de Emma, quien tras un matrimonio de una década siente que su vida perdió brillo. Luego de un eclipse lunar poco común, una anomalía temporal la envía 10 años atrás, atrapando su mente adulta en un cuerpo más joven. Así empieza la oportunidad de replantear decisiones, relaciones y sueños con la ventaja del conocimiento del futuro.

Tráiler de Si lo hubiera sabido Embed Reparto de Si lo hubiera sabido Megan Montaner interpreta a Emma.

Miquel Fernández da vida a Nando, su esposo en conflicto.

Michel Noher asume el rol de Rubén Mayer, personaje fundamental en la trama.

Completan el elenco Salva Reina, Jael Pascual, Eduardo Lloveras y Boré Buika.