Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata Basada en la novela autobiográfica "The Pink Marine", la serie combina drama, humor y crítica social. Retrata la vida de Cameron Cope, mientras enfrenta los desafíos la discriminación y los prejuicios en el ámbito militar.







La nueva serie de la plataforma de streaming.

El estreno de Reclutas en Netflix vuelve a poner sobre la mesa un tema históricamente incómodo para Estados Unidos: la diversidad sexual dentro de las instituciones más conservadoras, como el Ejército. Basada en la novela autobiográfica The Pink Marine (1995), de Greg Cope White, la serie de ocho episodios combina drama, humor y crítica social, ofreciendo un retrato sensible -aunque a veces convencional- de la vida de un joven gay que decide enlistarse en los marines.

Ambientada en los años noventa, la historia sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un adolescente que, al terminar la preparatoria, busca darle sentido a su vida al unirse a las fuerzas armadas. A su lado está Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo y el único que conoce su orientación sexual. Lo que al principio parece una historia de iniciación o de camaradería juvenil pronto se transforma en una exploración sobre el miedo, la represión y la necesidad de pertenecer a un entorno que no tolera la diferencia.

Sinopsis de Reclutas, la serie militar que llegó a Netflix Desde los primeros episodios, Reclutas despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extenuantes, gritos de sargentos, jerarquías implacables y la presión constante por demostrar fortaleza. Pero bajo esa superficie se insinúa otra batalla: la que libra Cameron consigo mismo, intentando sobrevivir en un sistema donde la masculinidad se mide en resistencia y silencio. La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, agrega una capa emocional que explica parte de sus decisiones: el ejército se convierte en un refugio.

La serie recuerda que, durante la década de 1990, en el ejército estadounidense regía la política “Don’t ask, don’t tell” (“No preguntes, no digas”), una medida que prohibía a los soldados homosexuales hablar abiertamente sobre su orientación. Quienes lo hacían eran expulsados o sometidos a situaciones de acoso. Reclutas sitúa su historia justo en ese contexto, lo que potencia la tensión entre la disciplina militar y la autenticidad personal. No fue hasta 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, que esa política finalmente se derogó.

Esa atmósfera de secreto permanente atraviesa cada episodio. Cameron debe ocultar quién es para sobrevivir, al mismo tiempo que enfrenta el desgaste físico y psicológico del entrenamiento. Los instructores, endurecidos por guerras pasadas, encarnan un tipo de violencia estructural que la serie retrata con cierta ambigüedad: son al mismo tiempo víctimas y perpetradores de un sistema que los moldeó a golpes.

reclutas Tráiler de Reclutas Embed - RECLUTAS Trailer SUBTITULADO / BOOTS Trailer [HD] Vera Farmiga - Netflix Reparto de Reclutas Basado en el libro The Pink Marine de Greg Cope White. Creador: Andy Parker. Elenco: Miles Heizer, Vera Farmiga, Max Parker, Liam Oh, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris. Disponible en Netflix. reclutas-2