IR A
IR A

Reclutas, la serie de Netflix sobre la estadía en un ejército que pone en jaque a peligrosas tradiciones: de qué se trata

Basada en la novela autobiográfica "The Pink Marine", la serie combina drama, humor y crítica social. Retrata la vida de Cameron Cope, mientras enfrenta los desafíos la discriminación y los prejuicios en el ámbito militar.

La nueva serie de la plataforma de streaming.

La nueva serie de la plataforma de streaming.

El estreno de Reclutas en Netflix vuelve a poner sobre la mesa un tema históricamente incómodo para Estados Unidos: la diversidad sexual dentro de las instituciones más conservadoras, como el Ejército. Basada en la novela autobiográfica The Pink Marine (1995), de Greg Cope White, la serie de ocho episodios combina drama, humor y crítica social, ofreciendo un retrato sensible -aunque a veces convencional- de la vida de un joven gay que decide enlistarse en los marines.

Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming.
Te puede interesar:

Así es la historia de Caramelo, la emocionante película con amor de perros que es tendencia en Netflix

Ambientada en los años noventa, la historia sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un adolescente que, al terminar la preparatoria, busca darle sentido a su vida al unirse a las fuerzas armadas. A su lado está Ray McAffey (Liam Oh), su mejor amigo y el único que conoce su orientación sexual. Lo que al principio parece una historia de iniciación o de camaradería juvenil pronto se transforma en una exploración sobre el miedo, la represión y la necesidad de pertenecer a un entorno que no tolera la diferencia.

Sinopsis de Reclutas, la serie militar que llegó a Netflix

Desde los primeros episodios, Reclutas despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extenuantes, gritos de sargentos, jerarquías implacables y la presión constante por demostrar fortaleza. Pero bajo esa superficie se insinúa otra batalla: la que libra Cameron consigo mismo, intentando sobrevivir en un sistema donde la masculinidad se mide en resistencia y silencio. La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, agrega una capa emocional que explica parte de sus decisiones: el ejército se convierte en un refugio.

La serie recuerda que, durante la década de 1990, en el ejército estadounidense regía la política “Don’t ask, don’t tell” (“No preguntes, no digas”), una medida que prohibía a los soldados homosexuales hablar abiertamente sobre su orientación. Quienes lo hacían eran expulsados o sometidos a situaciones de acoso. Reclutas sitúa su historia justo en ese contexto, lo que potencia la tensión entre la disciplina militar y la autenticidad personal. No fue hasta 2011, bajo el gobierno de Barack Obama, que esa política finalmente se derogó.

Esa atmósfera de secreto permanente atraviesa cada episodio. Cameron debe ocultar quién es para sobrevivir, al mismo tiempo que enfrenta el desgaste físico y psicológico del entrenamiento. Los instructores, endurecidos por guerras pasadas, encarnan un tipo de violencia estructural que la serie retrata con cierta ambigüedad: son al mismo tiempo víctimas y perpetradores de un sistema que los moldeó a golpes.

reclutas

Tráiler de Reclutas

Embed - RECLUTAS Trailer SUBTITULADO / BOOTS Trailer [HD] Vera Farmiga - Netflix

Reparto de Reclutas

Basado en el libro The Pink Marine de Greg Cope White. Creador: Andy Parker. Elenco: Miles Heizer, Vera Farmiga, Max Parker, Liam Oh, Cedrick Cooper, Ana Ayora, Angus O’Brien, Dominic Goodman, Kieron Moore, Nicholas Logan, Rico Paris. Disponible en Netflix.

reclutas-2
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con solo ocho capítulos, ofrece una experiencia breve pero potente.
play

Te va a volar la cabeza: tiene 8 capítulos, está en Netflix y es una serie española atrapante

La producción de Netflix ya tiene su fecha de estreno para la cuarta temporada.

Se filtró cuándo se estrena Bridgerton 4 en Netflix

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras.
play

Esta serie de Netflix muestra los prejuicios y las costumbres del ejército en Estados Unidos y deja a todos sin palabras: de qué se trata

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

últimas noticias

Los carteles que aparecen en las escuelas.

La Libertad Avanza apeló el rechazo a la reimpresión de los afiches en provincia de Buenos Aires

Hace 9 minutos
Messi, y un nuevo récord.

Messi rompió un nuevo récord mundial a nivel selección: le sacó el puesto a Neymar

Hace 11 minutos
Conoce dónde quedan los consulados. 

Últimos días de la Ley de Nietos: cuál es el Consulado de España que me corresponde para tramitar la ciudadanía

Hace 15 minutos
Laurta había contratado a Palacio para que lo llevara a Córdoba.

Qué dijo Pablo Laurta sobre Martín Palacio, el remisero que habría asesinado

Hace 17 minutos
La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

Hace 30 minutos