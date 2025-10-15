Así es la historia de Caramelo, la emocionante película con amor de perros que es tendencia en Netflix Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y trae un profundo mensaje sobre la esperanza, el amor, las segundas oportunidades y el vínculo único que existe entre las personas y los animales.







Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming.

Para los fanáticos de las historias tiernas, sensibles y conmovedoras, Netflix acaba de estrenar una película brasileña perfecta para disfrutar el fin de semana y que habla sobre el rol que juegan las mascotas en los malos momentos de nuestra vida.

Se trata de Caramelo, dirigida por Diego Freitas (conocido por Más allá del universo), que llegó a la plataforma el 8 de octubre. Está protagonizada por el actor Rafael Vitti y Amendoim, un perro mestizo de color café que rinde homenaje a los cientos de animales que pueblan las calles brasileñas.

Esta producción acaba de estrenarse en la plataforma de streaming y trae un profundo mensaje sobre la esperanza, el amor, las segundas oportunidades y el vínculo único que existe entre las personas y los animales.

Sinopsis de Caramelo, la película destacada en Netflix La trama de Caramelo gira en torno a la relación entre humanos y mascotas, pero también habla de las relaciones humanas, las segundas oportunidades y los momentos más vulnerables y aterradores que puede atravesar una persona. Es una oda a la esperanza, la familia y el amor.

Pedro es un joven y exitoso chef brasileño que, de un día para otro, ve cómo su vida cambia debido a un diagnóstico médico. En ese momento se cruza con un simpático perro callejero al que decide adoptar y bautiza como Caramelo. La relación de amistad única que surgirá entre ambos le demostrará a Pedro que el amor y la resiliencia pueden aparecer cuando menos lo esperamos.

caramelo Tráiler de Caramelo Embed - Caramelo | Tráiler oficial | Netflix Reparto de Caramelo Rafael Vitti como Pedro.

como Pedro. Amendoim como Caramelo.

como Caramelo. Ademara como Paula.

como Paula. Carolina Ferraz como Martha.

como Martha. Cristina Pereira como Dona Zélia.

como Dona Zélia. Arianne Botelho como Camila.

como Camila. Paola Carosella como Laura.

como Laura. Kelzy Ecard como Neide.

como Neide. Noemia Oliveira como Luciana.

como Luciana. Bruno Vinícius como Léo.

como Léo. Roger Gobeth como Ivan. caramelooo