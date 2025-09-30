Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

IR A
La conductora de un programa de televisión que fue premiado en los Martín Fierro como uno de los más destacados huyó con la estatuilla y sus compañeros comenzaron a buscarla para sacarse una foto, pero no la encontraron. Por ese motivo, tuvieron que intervenir los productores: se trata de Wanda Nara.

Los Martín Fierro 2025 llegaron repletos de expectativa.
Todo se dio en cuestión de minutos, luego de que en el escenario principal presenten el mejor programa de entretenimiento y sea ganado por Ahora caigo de Darío Barassi, en el stream en donde reaccionaban a los premios decidieron hacer unas notas detrás de escena y ocurrió el imprevisto.

Fue Diego Poggi quien realizó el móvil para Fede Bongiorno, quien estaba sentado en el estudio y hablaron con los ganadores del mejor reality que fue Bake Off Argentina. Todos festejaron y contaron cómo fue grabar más de 10 horas por día en un lugar poco convencional y contaron anécdotas.

Finalizado eso, una de las productoras ejecutivas contó que estaban buscando a Wanda Nara: “No sabemos dónde está. Ganó el premio, lo agarró y desapareció”. Fue entonces que hicieron un recorrido por el lugar con la intención de encontrarla, agarrar el premio y fotografiarse, pero no tuvieron éxito.

El productor de LATAM, Darío Turovezky, la llamó él mismo al teléfono y no contestó. Fue entonces que disparó: “Mañana empiezan las grabaciones de Telefe por lo que mañana tiene que venir”.

