Una conductora se robó el Martín Fierro 2025 y sus compañeros la escracharon: "Agarró el premio y desapareció"

La conductora de un programa de televisión que fue premiado en los Martín Fierro como uno de los más destacados huyó con la estatuilla y sus compañeros comenzaron a buscarla para sacarse una foto, pero no la encontraron. Por ese motivo, tuvieron que intervenir los productores: se trata de Wanda Nara.
Todo se dio en cuestión de minutos, luego de que en el escenario principal presenten el mejor programa de entretenimiento y sea ganado por Ahora caigo de Darío Barassi, en el stream en donde reaccionaban a los premios decidieron hacer unas notas detrás de escena y ocurrió el imprevisto.
Fue Diego Poggi quien realizó el móvil para Fede Bongiorno, quien estaba sentado en el estudio y hablaron con los ganadores del mejor reality que fue Bake Off Argentina. Todos festejaron y contaron cómo fue grabar más de 10 horas por día en un lugar poco convencional y contaron anécdotas.
Finalizado eso, una de las productoras ejecutivas contó que estaban buscando a Wanda Nara: “No sabemos dónde está. Ganó el premio, lo agarró y desapareció”. Fue entonces que hicieron un recorrido por el lugar con la intención de encontrarla, agarrar el premio y fotografiarse, pero no tuvieron éxito.
El productor de LATAM, Darío Turovezky, la llamó él mismo al teléfono y no contestó. Fue entonces que disparó: “Mañana empiezan las grabaciones de Telefe por lo que mañana tiene que venir”.