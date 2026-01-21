IR A
Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

La conductora de MasterChef le preguntó al exfutbolista sobre la llegada de su quinto hijo, Lando, y lanzó una sorpresiva confesión.

"Me dio ganas de un bebé", confesó Wanda Nara a Maxi López

Maxi López volvió a los estudios de MasterChef y Wanda Nara no dudó en consultarle por el nacimiento de su nuevo hijo. Entre preguntas y curiosidades, la conductora lanzó una fuerte confesión que descolocó a su ex.

Wanda Nara y Mauro Icardi aún están resolviendo su divorcio.
Wanda Nara reveló cuál es su relación actual con Mauro Icardi

Wanda pasó por la estación del exfutbolista, quien se convirtió recientemente en padre de su quinto hijo, Lando, segundo con la modelo Daniela Christiansson y no dudó en hacerle preguntas por los cambios del día a día: durante una charla sobre la reciente paternidad, la conductora confesó sus deseos de volver a ser madre.

“Quiero que me cuentes todo del bebé. ¿A quién se parece de los chicos?”, quiso saber la empresaria y López reveló que su bebé se parecía a Constantino, el hijo que tuvo con la conductora. “Ay, no. Coqui era un muñequito”, reaccionó Wanda.

En cuanto a cambiar los pañales, el reciente padre reconoció que lo está haciendo su pareja, ya que a él le cuesta “cuando son muy chiquititos”, aunque reveló que cuando los hijos que tuvieron en común siempre los vistió él, ya que Wanda “no cambió nunca un pañal”.

“Ay, me dio ganas, Maxi, de un bebé”, lanzó la mediática, que despertó la cara sorpresiva del exfutbolista, quien se quedó mudo, y tras ello la también cantante comenzó a reírse de manera incómoda, redobló la apuesta: “Te vi ahí con el bebé y dije ‘Ay, qué lindo’”. “Me salen bien”, retrucó el participante.

Tras el nacimiento del pequeño Lando, Wanda volvió a consultar sobre la posibilidad de una mudanza a Argentina, para así poder reunir a toda la familia. “Lo estamos viendo”, respondió López, dejando la puerta abierta a un posible regreso.

Sin embargo, el futbolista confesó hace poco que la mudanza ya es un hecho y que sucedería en febrero.

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Wanda Nara es una mujer con arduo movimiento en las redes y este fin de semana no fue la excepción para sumarse a uno de las trend más virales del momento, pero el recuerdo tuvo un llamativo gesto con su exesposo, Mauro Icardi que despertó polémico.

Se trata de las publicaciones llamado “2026 es el nuevo 2016″, donde los usuarios deben mostrar cómo era su vida hace diez años atrás, y fue ahí que la conductora, bien a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para tirarle un palito al padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, en los posteos familiares.

Más allá que subió una serie de instantáneas sobre sus hijos que tuvo con Maxi López, de pequeños, ese 2016 coincidió con el nacimiento de su segunda hija que tuvo con el delantero de Galatasaray.

En un collage eligió algunas imágenes como el de su embarazo, el perro de la familia, los niños con la ropa de escuela y la pequeña Francesca, pero lo más llamativo fue que también hay una de ella junto a Icardi con un sorprendente gesto: el rostro del rosarino aparece tachado con marcador negro.

Sin embargo, minutos después la borró y la volvió a publicar y si bien mantuvo la misma instantánea hizo un pequeño cambio: el exdelantero de Inter de Milán aparece tapado con el ala de un ángel.

