IR A
IR A

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

La conductora se sumó al challange de la comparación del 2016 con el 2026 y el futbolista también estuvo entre las instantáneas que publicó aunque con llamativo gesto.

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica
Instagram: @wanda_nara

Wanda Nara es una mujer con arduo movimiento en las redes y este fin de semana no fue la excepción para sumarse a uno de las trend más virales del momento, pero el recuerdo tuvo un llamativo gesto con su exesposo, Mauro Icardi que despertó polémico.

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
Te puede interesar:

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Se trata de las publicaciones llamado “2026 es el nuevo 2016″, donde los usuarios deben mostrar cómo era su vida hace diez años atrás, y fue ahí que la conductora, bien a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para tirarle un palito al padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, en los posteos familiares.

Más allá que subió una serie de instantáneas sobre sus hijos que tuvo con Maxi López, de pequeños, ese 2016 coincidió con el nacimiento de su segunda hija que tuvo con el delantero de Galatasaray.

En un collage eligió algunas imágenes como el de su embarazo, el perro de la familia, los niños con la ropa de escuela y la pequeña Francesca, pero lo más llamativo fue que también hay una de ella junto a Icardi con un sorprendente gesto: el rostro del rosarino aparece tachado con marcador negro.

Sin embargo, minutos después la borró y la volvió a publicar y si bien mantuvo la misma instantánea hizo un pequeño cambio: el exdelantero de Inter de Milán aparece tapado con el ala de un ángel.

Wanda Nara Mauro Icardi

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El comienzo de 2026 volvió a ubicar a Wanda Nara en el centro de la escena por cuestiones personales. Luego de confirmar el final de su relación con Martín Migueles, la empresaria y conductora compartió en redes una situación inesperada que no tardó en viralizarse.

La ruptura estuvo atravesada por polémicas, mensajes privados filtrados y un contexto judicial complejo que rodea a su expareja. En ese marco, Wanda decidió cerrar esa etapa y retomar su actividad habitual en redes, donde cada publicación genera impacto inmediato.

Desde sus historias, Wanda compartió una captura de WhatsApp en la que se leía un saludo directo y sin vueltas: un “Hola perdida”, seguido por un mensaje preguntando cómo estaba. Aunque intentó cubrir el nombre del contacto con emojis, la identidad quedó a la vista y se trataba de Grego Rossello.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Revelaron detalles de la escandalosa participación de la conductora en el certamen de cocina. 

"No tiene códigos": el Turco Husaín fulminó a Yanina Latorre y reveló un complot en Telefe

El mediático se excusó por el comentario polémico sobre la conductora.

"Está tranquila": Maxi López reveló cómo fue la charla con Flor de la V después de su comentario

Zaira Nara le pidió a Maxi López que es aleje.

Zaira Nara mandó a Maxi López a alejarse de Wanda Nara tras convertirse en padre

Esta interacción volvió a instalar preguntas sobre el trasfondo del contacto.

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

Wanda Nara se enojó con un periodista.

Wanda Nara fue vinculada con un empresario casado y salió a responder con todo

Maxi López tendrá su propio programa: un reality show. 

Bomba: Maxi López tendrá su propio reality show en Argentina para mostrar su transformación física

últimas noticias

Zeynep Sonmez mostró su preocupación por la alcanzapelotas desvanecida en el primer día del Australian Open.

Susto en el Australian Open 2026: una alcanzapelotas se desmayó por el calor

Hace 8 minutos
El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

Hace 13 minutos
play
Amar, perder: la serie turca que arrasa en Netflix con solo 8 capítulos.

Hoy en Netflix: es una serie turca, se destaca por su propuesta romántica y cuenta solo con 8 capítulos

Hace 28 minutos
Con el recambio turístico del primer mes anual, miles de personas vuelven a subirse al auto rumbo a la Costa Atlántica.

Esta promoción de Cuenta DNI se puede activar apenas entrás a la ruta: cua

Hace 28 minutos
Los mejores planes para hacer en Montevideo en 2026.

Cuales son los mejores lugares para visitar en Montevideo si vas en 2026

Hace 28 minutos