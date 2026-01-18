El llamativo gesto de Wanda Nara con Mauro Icardi que desató la polémica

La conductora se sumó al challange de la comparación del 2016 con el 2026 y el futbolista también estuvo entre las instantáneas que publicó aunque con llamativo gesto.

Wanda Nara es una mujer con arduo movimiento en las redes y este fin de semana no fue la excepción para sumarse a uno de las trend más virales del momento, pero el recuerdo tuvo un llamativo gesto con su exesposo, Mauro Icardi que despertó polémico.

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Se trata de las publicaciones llamado “2026 es el nuevo 2016″ , donde los usuarios deben mostrar cómo era su vida hace diez años atrás, y fue ahí que la conductora, bien a su estilo, no dejó pasar la oportunidad para tirarle un palito al padre de sus dos hijas , Francesca e Isabella, en los posteos familiares.

Más allá que subió una serie de instantáneas sobre sus hijos que tuvo con Maxi López, de pequeños, ese 2016 coincidió con el nacimiento de su segunda hija que tuvo con el delantero de Galatasaray.

En un collage eligió algunas imágenes como el de su embarazo, el perro de la familia, los niños con la ropa de escuela y la pequeña Francesca, pero lo más llamativo fue que también hay una de ella junto a Icardi con un sorprendente gesto: el rostro del rosarino aparece tachado con marcador negro.

Sin embargo, minutos después la borró y la volvió a publicar y si bien mantuvo la misma instantánea hizo un pequeño cambio: el exdelantero de Inter de Milán aparece tapado con el ala de un ángel.

Wanda Nara Mauro Icardi Instagram

Lo dejó en offside: Wanda Nara reveló qué famoso la contactó apenas conoció su separación

El comienzo de 2026 volvió a ubicar a Wanda Nara en el centro de la escena por cuestiones personales. Luego de confirmar el final de su relación con Martín Migueles, la empresaria y conductora compartió en redes una situación inesperada que no tardó en viralizarse.

La ruptura estuvo atravesada por polémicas, mensajes privados filtrados y un contexto judicial complejo que rodea a su expareja. En ese marco, Wanda decidió cerrar esa etapa y retomar su actividad habitual en redes, donde cada publicación genera impacto inmediato.

Desde sus historias, Wanda compartió una captura de WhatsApp en la que se leía un saludo directo y sin vueltas: un “Hola perdida”, seguido por un mensaje preguntando cómo estaba. Aunque intentó cubrir el nombre del contacto con emojis, la identidad quedó a la vista y se trataba de Grego Rossello.