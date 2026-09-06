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Colores únicos y estética moderna: así es la casa de Julieta Poggio

La modelo y conductora mostró en redes sociales cómo es su nuevo departamento en la Ciudad de Buenos Aires y sorprendió con la decoración que eligió para cada uno de sus ambientes.

El living de Julieta Poggio combina muebles claros

El living de Julieta Poggio combina muebles claros, objetos decorativos y una estética moderna que se repite en distintos ambientes de su nuevo departamento.

  • La modelo compartió imágenes de su nuevo hogar.
  • Cómo son los principales ambientes del departamento.
  • Los detalles de decoración que eligió para cada espacio.
  • El sector que se convirtió en uno de los grandes protagonistas.
  • La particular manera en que organizó su ropa y accesorios.

Colores únicos y estética moderna: así es la casa de Julieta Poggio: la modelo se mudó recientemente a un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y mostró en redes sociales algunos de los ambientes y detalles que eligió para darle su estilo personal. Cómo es.

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La influencer abrió las puertas de su nuevo hogar a través de una serie de videos publicados en sus redes sociales. La actriz y modelo compartió imágenes de distintos espacios del departamento y dejó ver cómo fue incorporando muebles, objetos y accesorios para transformar la vivienda en un lugar con una identidad propia.

La modelo fue incorporando su sello a cada ambiente y mostró parte de ese proceso a sus seguidores. La publicación recibió miles de interacciones y volvió a despertar interés por conocer más detalles sobre su nuevo refugio hogareño.

Cómo es la casa de Julieta Poggio

Su propiedad se caracteriza por una estética moderna, luminosa y predominantemente neutra, aunque algunos elementos decorativos aportan color y un toque más llamativo. Entre los ambientes que mostró se destacan el living, la cocina y, especialmente, el vestidor. Uno de los espacios que más mostró Julieta Poggio es la sala de estar. El ambiente está protagonizado por un gran sillón esquinero de tela clara, acompañado por una alfombra de textura mullida que aporta calidez.

En el centro hay una mesa ovalada sobre la que se pueden ver libros y diferentes objetos decorativos. Frente al sector de descanso, un mueble blanco realizado a medida integra el televisor y ofrece espacio de guardado. Las cortinas de voile permiten el ingreso de luz natural y generan una conexión visual con el balcón. La combinación de blanco, beige y madera clara ayuda a mantener una sensación de amplitud y continuidad entre los diferentes sectores.

La cocina también ocupa un lugar importante dentro de la vivienda. A diferencia de una decoración completamente minimalista, Poggio eligió dejar algunos elementos a la vista. En las imágenes se observan estanterías abiertas con copas, vasos y tazas de diferentes tamaños. Otro de los sectores que llamó la atención es el destinado a las carteras y accesorios. Predominan los tonos rosa y nude, aunque también aparecen piezas con materiales y terminaciones más llamativas, como plumas, charol y estampados.

Sin embargo, su vestidor es probablemente el ambiente que más refleja su personalidad y su vínculo con la moda. El espacio está revestido principalmente en madera clara y cuenta con diferentes sectores de almacenamiento: estantes, cajoneras y barras para organizar las prendas y accesorios. La ropa aparece distribuida por colores y tipos de prendas, mientras que los zapatos ocupan un sector inferior. Las puertas vidriadas permiten observar parte de la colección y generan una estética similar a la de un pequeño showroom privado.

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