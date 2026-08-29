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Para ser Moria Casán: así fueron las impresionantes transformaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala

La serie biográfica sobre La One requirió un minucioso trabajo de caracterización para recrear distintas etapas de su vida. Así fue el proceso detrás de escena.

Griselda Siciliani y Sofía Gala se transformaron para interpretar a Moria Casán en su serie.

Griselda Siciliani y Sofía Gala se transformaron para interpretar a Moria Casán en su serie.

  • Griselda Siciliani y Sofía Gala interpretan a Moria Casán en distintas etapas de su vida.
  • El maquillaje fue clave para recrear los rasgos y estilos de la diva.
  • Las actrices utilizaron pelucas, vestuario y accesorios característicos.
  • El proceso de transformación incluyó varias horas de preparación.
  • Las imágenes del backstage permitieron conocer cómo se logró cada caracterización.

La serie biográfica sobre Moria Casán puso el foco no solo en la historia de la icónica figura del espectáculo argentino, sino también en el minucioso trabajo realizado para recrear diferentes etapas de su vida. Así fueron las impresionantes transformaciones de Griselda Siciliani y Sofía Gala.

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Siciliani y Castiglione fueron las encargadas de ponerse en la piel de La One y atravesaron un importante proceso de caracterización. El maquillaje, el peinado y el vestuario fueron algunos de los elementos fundamentales para conseguir que las intérpretes se acercaran a la imagen de la conductora en distintos momentos de su trayectoria. Las imágenes del detrás de escena permitieron conocer parte de ese proceso.

Recrear a una personalidad tan reconocida implicó un desafío adicional para las protagonistas. Además del parecido, las actrices debieron trabajar sobre la gestualidad, la forma de hablar y los movimientos que hicieron reconocible a Moria a lo largo de su extensa trayectoria.

Cómo fue la increíble transformación de Griselda Siciliani y Sofía Gala

Sofía Gala Castiglione interpreta a su madre en una de las etapas más tempranas de la producción. Para lograr una imagen similar a la de Moria durante sus primeros años, el equipo de caracterización trabajó especialmente sobre el maquillaje, el cabello y los rasgos del rostro. El proceso comenzaba con una base uniforme sobre la piel y continuaba con diferentes productos destinados a resaltar y modificar visualmente las facciones.

Los ojos adquirían un protagonismo especial mediante sombras en tonos morados y lilas, delineador negro y pestañas postizas. Mientras avanzaba la preparación, Sofía Gala también repasaba el guion y sus textos, combinando el trabajo frente al espejo con la preparación para las escenas. El peinado completaba una parte fundamental de la caracterización. La intérprete utilizó una peluca negra, larga y con flequillo recto, inspirada en uno de los estilos que Moria lució durante los comienzos de su carrera.

A esto se sumaron labios rojos, rubor y contornos para completar la imagen. El vestuario terminó de construir el look, con prendas llamativas, cinturones anchos y accesorios de gran tamaño. La ropa también tuvo un papel fundamental en la reconstrucción de la estética de la figura del espectáculo. Entre los elementos utilizados se pueden observar trajes con brillos, plumas, pedrería y accesorios llamativos, recursos que ayudaron a reproducir el estilo escénico de la protagonista.

Siciliani fue otra de las intérpretes elegidas para representar a Moria Casán en la producción. El objetivo no estuvo únicamente en conseguir un parecido físico. La preparación contempló además la manera de vestir, los gestos, la actitud y la presencia escénica que caracterizan a La One.

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