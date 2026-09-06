El llanto de Franco Colapinto tras su vibrante carrera en Monza: "Desaproveché una gran oportunidad" El piloto de Alpine tuvo una tarde llena de altibajos en el Gran Premio de Italia. Estuvo tercero, quedó décimo sexto tras despistarse y luego remontó y terminó noveno. Por Agregar C5N en









Franco Colapinto y la frustración tras haber "desaprovechado una oportunidad" en Monza. Captura

Franco Colapinto estalló en lágrimas en Monza tras una tarde llena de altibajos en el Gran Premio de Italia de la Formula 1. "Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí. Aprender de esto y seguir", expresó, en medio de la frustración por haber estado tercero y luego haberse despistado.

"Una carrera dura, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché. Triste por eso, una gran carrera y un grave error", explicó en diálogo con los medios de comunicación luego de la carrera.

Luego, ya con las lágrimas atravesando su mirada, lamentó: "Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mi, así que un poco triste". "Aprender de esto y seguir", concluyó.

"DESAPROVECHÉ UNA OPORTUNIDAD MUY IMPORTANTE PARA EL EQUIPO Y PARA MI. APRENDER DE ESTO Y SEGUIR". La tristeza de Colapinto por el despiste que sufrió en Monza



¡Arriba, Franco!



#ItalianGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/P7eARA60Hj — SportsCenter (@SC_ESPN) September 6, 2026 El despiste de Franco Colapinto que le hizo perder 13 posiciones en el Gran Premio de Italia de la Formula 1 El Gran Premio de Italia de la Formula 1, en Monza, tuvo un inicio al rojo vivo: tras una caótica largada, en la segunda vuelta, Charles Leclerc quedó afuera de la carrera tras un duro accidente, y Franco Colapinto se adueñó de la tercera posición tras superar a Max Verstappen. Sin embargo, no pudo sostener la posición, se despistó y cayó out de los puntos.

El pilarense había alcanzado el cuarto puesto en el segundo giro, antes de la bandera roja por el duro accidente que dejó afuera al monegasco, quien se encuentra fuera de peligro.