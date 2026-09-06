El futbolista que nació en Argentina pero tiene sangre uruguaya: sus padres tuvieron un parto particular El jugador nació en Buenos Aires, pero sus padres eran uruguayos y pocos meses después regresaron a Uruguay. El detalle más curioso ocurrió el mismo día de su nacimiento, durante el Mundial de México 1986. Por Agregar C5N en









Fernando Muslera nació en Buenos Aires, pero sus padres eran uruguayos y desde muy pequeño quedó ligado al país que años después representaría como arquero de la Selección.

Cuándo y dónde nació Fernando Muslera.

El vínculo de sus padres con Uruguay.

La curiosa coincidencia que marcó el día de su nacimiento.

Por qué sus padres eligieron llamarlo Fernando.

Cómo fue su llegada a la Selección de Uruguay. El futbolista que nació en Argentina pero tiene sangre uruguaya: Fernando Muslera nació en Buenos Aires, pero sus padres tuvieron un parto particular y desde muy chico tuvo un fuerte vínculo con el país que luego representaría en la Selección.

Es uno de los arqueros más reconocidos de la historia reciente de Uruguay, selección con la que disputó varios Mundiales y se convirtió en una figura fundamental. Sin embargo, hay un dato poco conocido de su historia: nació en Argentina.

El exarquero nació el 16 de junio de 1986 en Buenos Aires, cuando sus padres, ambos uruguayos, se encontraban en la Argentina. Pero su llegada al mundo quedó vinculada a un episodio inolvidable para el fútbol argentino.

Cuál es la increíble historia del nacimiento de Fernando Muslera Fernando Muslera nació apenas unos minutos después de que Pedro Pablo Pasculli marcara el gol con el que Argentina derrotó a Uruguay en el Mundial de México 1986. Aquel tanto permitió que el equipo dirigido por Carlos Bilardo avanzara a los cuartos de final del torneo que finalmente terminaría ganando.

La particular coincidencia fue conocida por Muslera muchos años después, cuando su madre le contó cómo había sido aquel día. Según relató el propio arquero en una entrevista con FIFA.com, el partero hizo un comentario relacionado con el partido que acababa de terminar. La referencia fue tan directa que incluso sugirió que el bebé podría llamarse Pedro Pablo, en honor al autor del gol argentino. Pero los padres del arquero rechazaron la idea de inmediato. No solo eran uruguayos, sino que además ya habían elegido el nombre de su hijo.

El futbolista contó que Fernando fue elegido, en buena parte, porque su madre era admiradora de Fernando Morena, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol oriental. Así, aunque nació en territorio argentino, el jugador terminó llevando el nombre de un ídolo de la otra orilla del Río de la Plata. La familia permaneció poco tiempo en Argentina. Cuando el guardameta tenía apenas ocho meses, regresaron al país charrúa, donde el futuro arquero creció y comenzó su carrera futbolística. Años más tarde, su lugar de nacimiento se convertiría en una curiosidad dentro de su extensa trayectoria con la selección uruguaya y su carrera terminó de consolidar ese vínculo. Con el país vecino disputó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018, además de numerosas ediciones de la Copa América y las Eliminatorias.