6 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuál es el pueblo de Italia que está a 1 sola hora de Roma y busca argentinos para repoblarse

El municipio busca revertir el descenso de habitantes y recuperar el movimiento de un pueblo rodeado de montañas, historia y paisajes naturales.

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Este es el antiguo pueblo italiano que busca nuevos habitantes.

Este es el antiguo pueblo italiano que busca nuevos habitantes.

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  • Un pequeño pueblo italiano lanzó una iniciativa para combatir la despoblación y sumar nuevos habitantes.
  • El proyecto contempla viviendas a un precio simbólico y busca atraer a nuevos residentes.
  • La propuesta puede resultar atractiva para argentinos con ciudadanía italiana interesados en mudarse.
  • Las propiedades requieren reformas y deben cumplir con distintas condiciones establecidas por el municipio.

La despoblación de pequeñas localidades es una de las preocupaciones que atraviesa a varias regiones de Italia, donde el envejecimiento de la población se hace cada vez más evidente. Frente a este escenario, un pueblo ubicado cerca de la capital italiana lanzó una iniciativa con el objetivo de atraer nuevos habitantes y darle impulso a la comunidad local.

Norma es una pequeña localidad de la región de Lazio, Italia, ubicada a unos 70 kilómetros de Roma.
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Vista aérea del pueblo de Norma.

Vista aérea del pueblo de Norma.

Se trata de Norma, un pueblo ubicado a unos 70 kilómetros al sur de Roma y con poco más de 3700 habitantes. La localidad puso en marcha el proyecto “Discover Norma”, una iniciativa que busca recuperar viviendas y atraer personas interesadas en instalarse allí. Entre sus propuestas más conocidas aparece la posibilidad de acceder a algunas casas por el precio simbólico de 1 euro.

El Jardín de Ninfa, ubicado entre las ruinas medievales.

El Jardín de Ninfa, ubicado entre las ruinas medievales.

La iniciativa puede resultar especialmente interesante para argentinos que cuentan con ciudadanía italiana y buscan establecerse en Europa. Norma se encuentra rodeada de montañas y espacios verdes, aunque también cuenta con una ubicación cercana tanto a Roma como a la costa. El objetivo del municipio es recuperar parte de las viviendas que quedaron deterioradas o deshabitadas con el paso del tiempo.

Así es el pueblo italiano que ofrece casas por 1 euro

Norma tiene una extensa historia detrás de sus calles y construcciones. Fue fundada en el año 492 antes de Cristo y gran parte de las viviendas que actualmente forman parte del pueblo pertenecen a la época medieval. Además, es conocida por su producción de aceite de oliva y por su particular ubicación, que le permite disfrutar de amplias vistas del paisaje.

La Abadía de Valvisciolo.

La Abadía de Valvisciolo.

El programa fue impulsado por el municipio con la intención de proteger su patrimonio edilicio y recuperar propiedades que necesitan reformas. Sin embargo, el valor de 1 euro no significa que mudarse allí sea gratis. Antes de concretar la compra, los interesados deben presentar un proyecto de renovación y cumplir con los plazos establecidos para comenzar y finalizar las obras, además de afrontar los gastos reales de la refacción y los trámites correspondientes.

Por eso, quienes estén interesados en aprovechar esta oportunidad deberán analizar con atención las condiciones de cada propiedad y los costos que implica restaurarla. Algunas viviendas requieren importantes trabajos y, al tratarse de un pueblo histórico, las reformas deben respetar sus características y su patrimonio. Para quienes cumplan con los requisitos y estén dispuestos a afrontar el proyecto, Norma puede convertirse en una alternativa diferente para comenzar una nueva vida en Italia.

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