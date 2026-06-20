IR A
IR A

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

El productor de televisión analizó la actualidad política y de los medios de Argentina, cuestionó a Manuel Adorni por las acusaciones de corrupción y criticó el levantamiento del programa de Florencia Peña en Luzu TV.

El productor de TV apuntó al mandatario y su apoyo al jefe de Gabinete acusado de corrupción.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5N

Claudio Villarruel analizó la actualidad política y de los medios, las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el apoyo de Javier Milei: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos".

Moria salió al cruce de las críticas contra Peña y lanzó la idea de una guerra del streaming.
Te puede interesar:

Moria Casán se metió en la polémica de Flor Peña en Luzu TV: "Basta de migajear perdón"

El productor de televisión estuvo como invitado este sábado en TVR, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y apuntó contra el Gobierno: "La falta de viveza, lo 'grasa cognitivos' que son, iletrados, analfaetos habiendo podido estudiar. La falta de empatía, el odio que tienen con la gente, con el marrón, con el negro... Son terribles".

Villarruel subrayó que "estamos en un momento de crisis de transición y no sé hacia dóonde vamos. Es indefinible, es una sensación de desamparo cognitivo, que no entendemos cómo llegamos a esto".

Claudio Villarruel sobre Florencia Peña y la precarización de los medios

Villarruel habló también sobre la salida de Florencia Peña de Luzu TV, después del error que cometió al dar una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en medio del Mundial 2026. "Es la punta del iceberg de la precarización de los medios de comunicación", empezó.

"¿Qué autoridad tienen estos personeros del periodismo de opinión para indignarse por lo que le pasó a Flor? Ella está pagando el plato por su empatía, porque es buena gente. Por suerte, la familia de Messi entendió y la perdonaron", sintetizó el sociólogo. En cuanto a la productora del ciclo de streaming, aseguró que "debe tener cinco laburos, está facturando o haciendo otras cosas" por lo poco que pagan en estos nuevos medios.

El mediático también apuntó al dueño del canal, Nicolás Occhiato: "Se aisló como si él no fuera el responsable. Él es el primer responsable. Si no hay quién maneje la línea editorial de un medio, si no hay un director de Recursos Humanos, en el sentido de enseñarle a no rajar a la gente... No podés salir a deslindarte del tema con una chica que seguro le pagan 500 o 600 mil pesos como pagan hoy todos. Es muy joven, tiene que aprender, esto de levantar un programa como un patrón de estancia es lo viejo", sentenció.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Bronson. 

Los Bronson regresan a Lucille con un show especial y festejo de cumpleaños

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo?

En la quinta entrega, Woody, Jessie y Buzz deben enfrentarse a un nuevo rival: las pantallas que hoy dominan la atención de los más chicos

Llega Toy Story 5: ¿todavía hay historias nuevas por contar o es otro viaje a la nostalgia?

El productor de Gran Hermano hizo una denuncia formal por las amenazas de muerte.

Amenazas a Gastón Trezeguet por Gran Hermano: la Policía le dio un botón antipánico

El Trece evalúa levantar los éxitos del canal.

Inesperada decisión: El Trece levantará dos de sus programas más exitosos

últimas noticias

play

Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos"

Hace 1 hora
Resultados del Loto Plus del viernes 19 de junio de 2026.

Loto Plus: cuatro apostadores se llevaron más de $3 millones cada uno

Hace 1 hora
¡Cómo se les nota el amor!

El provocador posteo de Mauro Icardi con La China Suárez: ¿palito para Wanda Nara?

Hace 2 horas
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, su esposa, quien está procesada por distintos delitos.

Revés para Pedro Sánchez: su esposa irá a juicio por presunta corrupción

Hace 2 horas
Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, dos antagonistas en busca de la presidencia de Colombia.

Colombia elige: balotaje entre la continuidad de Petro y el giro hacia la "mano dura"

Hace 2 horas