Claudio Villarruel apuntó contra el Gobierno: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos" El productor de televisión analizó la actualidad política y de los medios de Argentina, cuestionó a Manuel Adorni por las acusaciones de corrupción y criticó el levantamiento del programa de Florencia Peña en Luzu TV. Agregar C5N en









El productor de TV apuntó al mandatario y su apoyo al jefe de Gabinete acusado de corrupción. C5N

Claudio Villarruel analizó la actualidad política y de los medios, las acusaciones de corrupción y enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el apoyo de Javier Milei: "Nos tratan de boludos sabiendo que son muy nabos".

El productor de televisión estuvo como invitado este sábado en TVR, con la conducción de Juan Di Natale y Carolina Papaleo, y apuntó contra el Gobierno: "La falta de viveza, lo 'grasa cognitivos' que son, iletrados, analfaetos habiendo podido estudiar. La falta de empatía, el odio que tienen con la gente, con el marrón, con el negro... Son terribles".

Villarruel subrayó que "estamos en un momento de crisis de transición y no sé hacia dóonde vamos. Es indefinible, es una sensación de desamparo cognitivo, que no entendemos cómo llegamos a esto".

Claudio Villarruel sobre Florencia Peña y la precarización de los medios Villarruel habló también sobre la salida de Florencia Peña de Luzu TV, después del error que cometió al dar una información falsa sobre la salud del padre de Lionel Messi en medio del Mundial 2026. "Es la punta del iceberg de la precarización de los medios de comunicación", empezó.

"¿Qué autoridad tienen estos personeros del periodismo de opinión para indignarse por lo que le pasó a Flor? Ella está pagando el plato por su empatía, porque es buena gente. Por suerte, la familia de Messi entendió y la perdonaron", sintetizó el sociólogo. En cuanto a la productora del ciclo de streaming, aseguró que "debe tener cinco laburos, está facturando o haciendo otras cosas" por lo poco que pagan en estos nuevos medios.