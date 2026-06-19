Caso Adorni: la Justicia analiza chats entre una secretaria del jefe de Gabinete y el contratista que remodeló la casa en Indio Cuá

El fiscal Gerardo Pollicita analiza conversaciones y fotos halladas en el celular del contratista Matías Tabar -quien estuvo a cargo de las obras en la vivienda que Manuel Adorni posee en el country Indio Cuá- intercambiadas con una colaboradora del jefe de Gabinete y relacionadas con distintas compras vinculadas a la propiedad.

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Según fuentes de la investigación, la secretaria de Adorni, Gisela Kocsis le enviaba a Tabar fotos de electrodomésticos, y artículos que se sospechan eran para Adorni, para la casa de Indio Cua.

Kocsis podría ser citada a declarar como testigo en la causa que impulsa el fiscal Pollicita, aunque por ahora no fue convocada, según las fuentes consultadas.

Los nuevos elementos surgieron a partir del peritaje realizado sobre el teléfono de Tabar. Entre la documentación incorporada al expediente apareció una factura por más de 8 millones de pesos emitida en una reconocida firma de blanquería y artículos para el hogar, operación que figura a nombre de Gisela Kocsis.

Se trata de una empleada del área de Comunicación del Estado que, según registros oficiales, se desempeñaba como secretaria privada de la entonces vocería encabezada por Adorni durante 2025.

Cómo fue la reconstrucción de los chats

A partir de ese hallazgo, los investigadores comenzaron a reconstruir los intercambios entre la funcionaria y el contratista para establecer quién realizó efectivamente las compras, quién las pagó y cuál fue el destino final de los productos adquiridos. Según fuentes judiciales, Kocsis le enviaba a Tabar fotos de distintos artículos que habrían sido adquiridos para la casa de Adorni.

La sospecha bajo análisis es si la empleada intervino únicamente como nexo administrativo o si su nombre fue utilizado para facturar gastos destinados a la residencia del actual jefe de Gabinete.

La factura que más llamó la atención vio. De los investigadores corresponde a una compra realizada en junio de 2025 e incluye artículos de ropa blanca y equipamiento para el hogar. La Justicia ya solicitó información complementaria al comercio para verificar detalles de la operación y la modalidad de pago utilizada.

La pesquisa se desarrolla en paralelo con otras medidas impulsadas por Pollicita para reconstruir el flujo de fondos destinado a las reformas de la casa de Indio Cuá.

En ese marco, Tabar ya había aportado facturas, remitos, presupuestos y capturas de pantalla de conversaciones vinculadas a la obra. Además, ratificó ante la Justicia que los trabajos tuvieron un costo total de aproximadamente 245.000 dólares y que parte de los pagos fueron realizados en efectivo.

Causa Adorni: cómo sigue la investigación

Con los nuevos chats incorporados al expediente, el fiscal busca determinar si existieron otras compras relacionadas con la vivienda que no habían sido identificadas hasta ahora y si fueron canalizadas a través de terceros.

La documentación secuestrada en el teléfono del contratista se convirtió así en una de las principales fuentes de prueba de una causa que sigue sumando medidas y que mantiene bajo la lupa el patrimonio del funcionario.