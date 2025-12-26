Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad Buenos Aires para seguir su tratamiento Tras permanecer diez días internado en San Martín de los Andes, el cocinero arribó este viernes al Hospital Alemán, donde continuará su recuperación luego de sufrir una falla multiorgánica. + Seguir en







Christian Petersen se encuentra internado en la Ciudad de Buenos Aires. Instagram: chrispetersen

El chef Christian Petersen ingresó en la tarde de este viernes al Hospital Alemán de la Ciudad de Buenos Aires. Fuentes de la institución médica confirmaron que el profesional de 56 años llegó desde San Martín de los Andes tras una internación de 10 días por una falla multiorgánica. En las próximas horas, los especialistas realizarán estudios de rutina y exámenes específicos para evaluar la evolución de su cuadro clínico antes de emitir un nuevo parte médico.

La descompensación del cocinero ocurrió durante una excursión de ascenso al volcán Lanín. Ante el malestar físico, el personal de guardaparques activó un operativo de urgencia para su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo. Según detalló el portal local Realidad Sanmartinense, “el guía de la excursión notó que uno de los integrantes del grupo no se encontraba en buenas condiciones físicas” y pidió asistencia inmediata.

En los primeros controles, los médicos detectaron una fibrilación auricular. Esta condición derivó en un estado crítico que requirió "asistencia respiratoria mecánica, ventilación y estabilización hemodinámica" en terapia intensiva. Sofía Zelaschi, esposa del chef, lo acompañó durante todo el proceso en la Patagonia tras la gravedad inicial que impidió un traslado aéreo.

La socia del empresario gastronómico, Sole Martins, confirmó al medio La Nación que Petersen mantiene una evolución constante. El traslado sanitario se concretó recién este viernes bajo estrictas medidas de seguridad. La familia espera que la cercanía con su entorno facilite la etapa final de su tratamiento multiorgánico.

El apoyo de la familia de Christian Petersen y los agradecimientos al acompañamiento Roberto Petersen, hermano del chef, agradeció los mensajes de apoyo recibidos durante esta semana. “Hoy quiero agradecer de corazón los mensajes de todos estos días tan difíciles para nuestra familia”, expresó a través de sus redes sociales. El entorno íntimo del cocinero destacó la fortaleza que lo caracteriza para afrontar este difícil momento de salud.

Mensaje Petersen Instagram: chrispetersen En la víspera de Navidad, los allegados del chef difundieron un comunicado oficial para llevar tranquilidad. “Gracias a un certero diagnóstico del guía contratado, Chris fue derivado hace diez días al Hospital de Junín con un importante estrés físico debido al excesivo esfuerzo realizado para hacer cumbre en el volcán Lanín, disparando un cuadro preventivo cardiológico, en el cual se centró toda la atención”, explicaron. La familia precisó que la situación vivida en la montaña derivó en “una fuerte descompensación multiorgánica que fue evolucionando día a día”. Asimismo, agradecieron la “energía positiva” y el trabajo del equipo médico del Hospital de San Martín de los Andes Dr. Ramón Castillo por la atención primaria recibida. Familia Petersen Instagram: chrispetersenok