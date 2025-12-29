29 de diciembre de 2025 Inicio
Inundaciones en Corrientes: más de 400 personas evacuadas en San Luis del Palmar

El municipio armó 12 centros de evacuación. La Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná.

San Luis del Palmar, en Corrientes, se inundó tras la caída de 400 milímetros de lluvia en 48 horas.

Al menos 413 personas fueron evacuadas por las inundaciones en Corrientes mientras Gendarmería y Prefectura Naval monitorean la crecida de los ríos Uruguay y Paraná tras la caída de 400 milímetros de lluvia en 48 horas que provocó el colapso de los desagües pluviales y saturación de anegaciones.

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

Personal de Defensa Civil, Bomberos y Policía de las distintas localidades llevaron víveres y materiales hacia los 12 albergues de San Luis del Palmar. Se estima que las tormentas fuertes continúen al menos hasta pasado mañana.

Rocío Rodríguez, una asistente social del albergue que funciona en la Escuela Cabecera N°812 "Pablo Argilaga", pidió donaciones de alimentos, ropa y papel higiénico porque "es mucha la demanda".

Rodríguez precisó: "Tenemos 327 personas, 90 familias, distribuidas en los 12 centros de evacuados que brindan contención a nivel municipal con almuerzo, merienda y lugar para resguardarse de la condición climática".

"Lo primordial es buscar contención, el municipio está brindando toda la contención necesaria para que las personas se sientan como en su casa", insistió la joven en diálogo con el móvil de C5N y advirtió sobre la "presencia de yacarés y serpientes", que también buscan "un lugar para preservarse".

Qué dijo el intendente de San Luis del Palmar, Corrientes

El intendente Néstor René Buján confirmó que la magnitud del desastre forzó la activación de los 12 centros de asistencia. A las personas que permanecen en los refugios municipales, se suman unas 45 familias autoevacuadas, lo que eleva la cifra de afectados directos a más de 400 personas que debieron abandonar sus hogares ante el avance del agua.

"Realmente esta gran caída de agua no nos la esperábamos en tan pocas horas", señaló el jefe comunal a la prensa, y destacó que la preocupación máxima se centra en las 100 familias que habitan en la ribera de la ruta provincial número 5.

