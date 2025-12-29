Familiares y sobrevivientes de Cromañón realizarán una misa y marcharán a 21 años de la masacre

Las actividades fueron convocadas para este martes, en el marco de un nuevo aniversario del 30 de diciembre de 2004. Por el incendio del boliche murieron 194 personas y se registraron más de 1.400 heridos.

Un grupo de familiares y sobrevivientes de la masacre de Cromañón , una de las más traumáticas que vivió la sociedad argentina, encabezará este martes distintas actividades por el 21° aniversario de la tragedia , por la cual se registraron 194 muertos y más de 1.400 heridos.

La Justicia ratificó los procesamientos de Matías Morla y las hermanas de Maradona por la causa de las marcas

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Fabiana Puebla , una de las jóvenes que asistió a Cromañón el 30 de diciembre de 2004, confirmó que este martes a las 18 se realizará una misa en la Catedral Metropolitana. Además, detalló que a las 19:30 iniciará la marcha desde Plaza de Mayo hacia el Santuario de Cromañón y a las 20:30 comenzará un acto en homenaje a las personas que murieron.

En tanto, el cantante Sebas Fernández , la cantora Ferni y el grupo Vamos Negrita tocarán música en vivo en Mitre y Ecuador, mientras que la organización No nos Cuenten Cromañón confirmó que otros artistas participarán de actividades en el estadio Malvinas Argentinas de La Paternal.

Cromañón era un boliche conocido para el mundo del rock argentino, en donde cientos de bandas iniciaron sus primeros pasos. El 30 de diciembre de 2004 se disponía a cerrar la noche una banda que iba en ascenso: Callejeros. El lugar estaba abarrotado de fanáticos y las medidas de seguridad no se cumplieron para evitar la tragedia que sucedió horas antes de la medianoche.

Esa noche, Callejeros prometía cerrar el año con un gran show. De banda telonera los acompañaba otra banda en ascenso, Ojos Locos. Antes de comenzar el show, el cantante de Callejeros, Patricio Fontanet, le pidió al público pasar una buena noche: "¿Se van a portar bien?", preguntó el músico. Segundo después, comenzó a sonar los acordes de Distinto, del disco Roncanroles sin Destino, que presentaban esa noche.

En ese instante, una persona prendió una bengala que incendió el techo del lugar y se desató la tragedia. La bengala chocó con una mediasombra que estaba puesta como elemento de ornamentación, se oscureció todo el lugar de golpe y comenzó el incendio. Los fanáticos que estaban en el show se agolparon en las salidas de emergencia, de las cuales muchas no estaban habilitadas o estaban cerradas con candados.

Mucha gente quedó atrapada y falleció en el lugar, algunas personas lograron salir y otras volvieron al lugar para salvar a quienes todavía permanecían adentro.

La investigación por la masacre de Cromañón y las condenas

Hubo pruebas que demostraron que el lugar no estuvo en condiciones: planos que no coincidían con los presentados en el gobierno porteño, matafuegos vencidos, mangueras de incendio inhabilitadas, puertas cerradas y ausencia de planos de evacuación. A pesar de de las irregularidades que presentaba el boliche, se encontraba habilitado por los inspectores del Gobierno de la Ciudad.

Hubo cuatro juicios por la tragedia y fueron condenados a prisión al dueño de Cromañón, Omar Chabán, los integrantes de Callejeros; mientras que los funcionarios de la Ciudad que habilitaron el lugar fueron absueltos.