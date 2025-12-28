28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Alerta por la gripe H3N2 en Argentina: confirmaron dos casos en Neuquén

Ambos pacientes fueron internados por una neumonía, aunque luego recibieron el alta médica. El ministro de Salud provincial, Martín Regueiro, aclaró que se trataron de contagios aislados.

Por
Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó que se registraron dos casos de la variante H3N2, un subtipo del virus de la influenza A que causa gripe estacional y tomó relevancia por una mutación específica denominada subclado K (o variante K).

La joven recordó con emoción que el astro se tatuó su nombre poco después de conocerla.
Te puede interesar:

Jana Maradona rompió el silencio sobre Diego: "Toda la vida estuve en juicio con mi papá"

En una conferencia de prensa, el ministro de Salud de Neuquén, Martín Regueiro, confirmó que ambos pacientes debieron ser internados por una neumonía, aunque señaló que evolucionaron y ya recibieron el alta médica. En tal sentido, detalló que se trataron de casos aislados ya que "no hay evidencia de transmisión comunitaria sostenida en Neuquén".

En tanto, remarcó la respuesta del sistema sanitario provincial por la variante H3N2. "El sistema de vigilancia epidemiológica y virológica de la provincia se encuentra reforzado, monitoreando de manera permanente la situación", expresó.

Fiebre Q
La gripe H3N2 puede causar fiebre.

La gripe H3N2 puede causar fiebre.

Por lo pronto, los científicos señalaron que los síntomas son similares a los de la gripe estacional: fiebre alta de inicio brusco, dolores musculares, tos seca, cansancio intenso y, en algunos casos, síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea, especialmente en niños y adultos mayores).

También advirtieron que elude parcialmente la protección por las vacunas ya que las mutaciones del subclado K le permiten evadir en parte la inmunidad generada por vacunas anteriores o infecciones previas, lo que facilita su propagación incluso en personas previamente vacunadas.

Gripe H3N2 en Argentina: recomendaciones del Ministerio de Salud

Se recomienda mantener las medidas habituales de cuidado frente a los virus respiratorios:

  • Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón.
  • Cubrirse la boca y la nariz con el pliegue del codo al toser o estornudar.
  • Evitar compartir objetos personales.
  • Limpiar y desinfectar las superficies en contacto con personas enfermas.
  • Ventilar adecuadamente los ambientes.
  • Consultar al sistema de salud ante síntomas respiratorios.
  • Los niños de 6 a 24 meses, las embarazadas y puérperas, las personas de 2 a 64 con factores de riesgo, los mayores de 65 años y el personal de salud y estratégico deben recibir la vacuna antigripal una vez al año.
  • También se recomienda tener al día los esquemas de inmunización contra las diferentes infecciones respiratorias previstos en el Calendario Nacional de Vacunación.

Gripe H3N2 en Argentina: el medicamento que puede ser útil para combatirla

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una serie de recomendaciones para el abordaje de los casos de H3N2, tanto ambulatorios como hospitalizados. Además, recomendó el uso del oseltamivir, un antiviral conocido por su utilización durante la pandemia de gripe A en 2009.

Según precisaron las autoridades sanitarias en el último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), el tratamiento antiviral con oseltamivir debe considerarse una herramienta complementaria a la vacunación, especialmente en pacientes que presentan factores de riesgo para desarrollar complicaciones.

De acuerdo al informe oficial, el medicamento, que se comercializa bajo el nombre de fantasía Tamiflú, es un inhibidor de la neuraminidasa y alcanza su mayor efectividad cuando se administra dentro de las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas. No obstante, el Ministerio aclaró que también puede indicarse de manera más tardía en casos de enfermedad grave o evolución clínica desfavorable.

Entre los principales beneficios del medicamento antiviral se destaca el alivio de los síntomas y una menor probabilidad de complicaciones en pacientes ambulatorios de alto riesgo. Por otro lado, en personas hospitalizadas, la disminución del tiempo de internación y del riesgo de mortalidad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una de las villas turísticas más importantes de Argentina.

Turismo en Córdoba: este es el destino perfecto para pasar Año Nuevo

Lali se presentará en River el 06 y 07 de junio con entradas agotadas.

Récord histórico: en pocas horas, Lali agotó las entradas para sus dos shows en River

El reality del conductor y su familia se puede ver en la plataforma  de streaming Amazon Prime.

Escándalo en Mendoza: Marcelo Tinelli pidió un canje y terminó enfrentado con una reconocida empresaria

Christian Petersen se encuentra internado en la Ciudad de Buenos Aires. 

Christian Petersen fue trasladado a la Ciudad Buenos Aires para seguir su tratamiento

El sur de la provincia está bajo alerta por tormentas. 

A pesar de las altas temperaturas, rige una alerta meteorológica por lluvia y viento para Buenos Aires

El calor vuelve con máximas arriba de los 30°.

El 2025 se despide con la primera ola de calor en Buenos Aires: cuándo aumenta la temperatura

Rating Cero

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

Brigitte Bardot participó en más de 45 películas y grabó más de 70 canciones

Las 5 mejores películas de Brigitte Bardot que la convirtieron en un ícono del erotismo

Netflix incorporó una película polaca a su catálogo. 
play

Hoy en Netflix: el thriller apasionante que muestra a un policía retirado que debe resolver un caso

Ricardo Chiqui Pereyra falleció a los 74 años.
play

Quién fue el Chiqui Pereyra, el cantante fallecido en un trágico accidente doméstico

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

últimas noticias

David Kavlin conduce el noticiero de Canal 9.

David Kavlin sufrió dos infartos y debió ser operado: hay preocupación por su salud

Hace 2 minutos
Neuquén confirmó dos casos de gripe H3N2.

Alerta por la gripe H3N2 en Argentina: confirmaron dos casos en Neuquén

Hace 11 minutos
Almomento de la batalla campal, Phoenix Suns se imponían 87 a 83 a NewOrleans Pelicans 

La brutal pelea entre dos jugadores de la NBA que se volvió viral por la diferencia de altura

Hace 21 minutos
La nena falleció en la pileta del Círculo Universitario de Quilmes.

Tragedia en Quilmes: murió una nena de 4 años en una pileta

Hace 23 minutos
play

Impactante choque en la autopista Panamericana con un auto antiguo de alta gama

Hace 1 hora