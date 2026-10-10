Chloe Bello destrozó a Matías Martin: reveló el audio que le envió y la actitud que terminó por desatar su furia

La modelo volvió a referirse al escándalo que se desató tras su paso por el programa radial. Reveló detalles desconocidos de la incómoda entrevista y sorprendió al contar la reacción que tuvo el conductor cuando intentó comunicarse con él.

Chloe Bello volvió a encender la polémica con Matías Martin y reveló detalles hasta ahora desconocidos del conflicto que se desató tras su paso por Todo Pasa. Durante una entrevista con Intrusos, la modelo contó que decidió escribirle al conductor para expresarle su malestar y sorprendió al revelar la inesperada reacción que recibió de su parte.

Tras la grave denuncia de Chloé Bello, Matías Martin explotó contra la modelo: "Me duele que me quiera dañar"

La polémica estalló después de que la modelo denunciara públicamente haber vivido una incómoda situación durante su visita al ciclo radial. Según su relato, tanto Martin como Emi Pizarro la habrían humillado y ridiculizado al aire por despecho, luego de que ella rechazara una invitación para salir con el periodista.

"Fui objeto de constantes comentarios y provocaciones disfrazadas de humor, que sentí como un intento deliberado de ridiculizarme y dejarme mal parada. En este caso, increíblemente, muy acompañado por una secuaz femenina quien no se quedó atrás", escribió.

En diálogo con Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, la actriz recordó cómo vivió su participación en el reconocido programa radial. "Dulce-amargo, digamos. Contenta porque la pude llevar, pero a la vez como que dije: '¿Qué onda todo esto?'", expresó.

Para explicar su incomodidad, Bello repasó algunos de los momentos que más le molestaron de aquella entrevista. Uno de ellos ocurrió cuando contó una anécdota sobre una visita a unas bodegas que terminó de la peor manera: "Me intoxiqué, terminé vomitando en un viñedo".

Según explicó, ese relato dio pie a una serie de comentarios que interpretó como burlas. Pizarro le preguntó si era una persona "brava" y si era capaz de "hacer maldades" cuando se enojaba. Lejos de terminar ahí, la periodista lanzó otra frase que llamó su atención: "Te creo creativa al momento de vengarte".

En otro tramo de la charla, Chloe compartió algunas anécdotas sobre peleas callejeras y mencionó que un encendedor podía utilizarse para golpear sin lastimarse los dedos. "Tenés datos muy tumberos", contestó Martin.

Sin embargo, lo que terminó de indignar a la modelo fue un zócalo que apareció durante la transmisión con la frase: "Chloe Bello: 'Soy tumbera'". Al verlo reaccionó: "Soy tumbe… Qué bueno. Salgo muy mal acá".

Chloe Bello reveló que Matías Martin le clavó el visto tras el escándalo

Durante su descargo en Intrusos, la modelo también respondió a quienes cuestionaron que hubiera decidido hacer público su malestar dos semanas después de pasar por el programa. Según explicó, días después de la entrevista la volvió a mirar y descubrió otros comentarios. Fue entonces cuando consideró que algunas intervenciones habían estado "totalmente fuera de lugar, sin necesidad".

Captura de pantalla: América TV

Frente a esta situación, decidió enviarle un mensaje a Martin para explicarle los motivos de su enojo. Fue durante el programa de América TV que reprodujo el mensaje de voz que le había enviado al periodista, en el que cuestionaba la imagen que, desde su percepción, había quedado de ella.

"Me dejaron parada como una violenta tremenda, Tyson directamente. Yo no sé, Emilse (Pizarro) en un momento me dijo algo, no sé si me estaba diciendo que me calle la boca o no. Soy muy verborrágica, pero no terminé de entender", expresó.

La guerra menos espera entre el conductor y la modelo.

Sin embargo, la respuesta que esperaba nunca llegó. De acuerdo con su relato, el conductor escuchó el mensaje y le clavó el visto, gesto que terminó de profundizar el enojo que ella tenía.

"Si es amigo mío y le parece que yo la pasé mal, por lo menos contestame y decime: 'No era mi intención', lo que fuese. Pero me clavaste el visto, no tengo más comunicación con él", concluyó, dejando en evidencia su decepción con el periodista.