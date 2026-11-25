El cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández, encargado de editar y publicar el diario íntimo de Jorge Bergoglio, reveló que el entonces Sumo Pontífice había recibido informes de inteligencia sobre posibles acciones en su contra si regresaba al país.

El cardenal Víctor Fernández reveló que el entonces Pontífice había recibido informes de inteligencia sobre posibles acciones en su contra si regresaba al país.

Una de las preguntas que atravesó los 12 años de pontificado de Francisco fue por qué nunca regresó a la Argentina desde que fue elegido como máxima autoridad de la Iglesia católica, en marzo de 2013. Ahora, el cardenal Víctor Manuel “Tucho” Fernández dio a conocer los motivos que, según su testimonio, llevaron a Jorge Bergoglio a postergar una visita a su país natal.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Fernández aseguró que el Papa había recibido información de los servicios de inteligencia que advertía sobre posibles acciones en su contra si viajaba a la Argentina.

“Tenía información de inteligencia, los servicios de inteligencia . Sabían que si venía, organizarían algo en su contra” , explicó el cardenal, uno de los colaboradores más cercanos de Francisco y actual prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Fernández aclaró que la preocupación del pontífice no estaba relacionada con las críticas que pudiera recibir ni con el impacto que una eventual campaña en su contra tuviera sobre su imagen personal. Según explicó, Francisco estaba dispuesto a soportar cuestionamientos y ataques, pero temía que una situación de esas características derivara en un conflicto político de mayores dimensiones.

“No era un problema para su ego: Francisco toleraba cualquier ataque, siempre diciendo: ‘Me lo merezco’. Su miedo era el escándalo, que no hiciera ningún bien al pueblo argentino” , sostuvo.

Consultado sobre quiénes podrían haber impulsado esas acciones, Fernández señaló a sectores de la extrema derecha nacionalista y neoliberal. Según su interpretación, aunque esos espacios mantenían diferencias entre sí, podían coincidir en su rechazo a Bergoglio y a las posiciones sociales de la Iglesia. “Bergoglio era el enemigo común. La Doctrina Social de la Iglesia les resulta insoportable”, afirmó el cardenal.

El diario íntimo de Francisco

Las declaraciones de Fernández se conocieron en el marco de la publicación de El diario íntimo del papa Francisco, una recopilación de anotaciones personales de Jorge Bergoglio que abarca distintas etapas de su vida, desde 1992 hasta agosto de 2024.

El material reúne reflexiones sobre su espiritualidad, sus preocupaciones, sus crisis personales y el ejercicio del poder dentro de la Iglesia. El libro fue elaborado a partir de una agenda de tapas negras que el propio Francisco había utilizado como diario personal.

Sin embargo, Fernández aclaró que el motivo por el que el pontífice no regresó a la Argentina no quedó registrado en esas anotaciones. La explicación sobre las advertencias de inteligencia corresponde al testimonio que el cardenal brindó durante la entrevista.