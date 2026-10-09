Tras la grave denuncia de Chloé Bello, Matías Martin explotó contra la modelo: "Me duele que me quiera dañar"

Luego del descargo, el conductor rompió el silencio ante la prensa y dio su versión de los hechos. Además, apuntó contra la modelo y la acusó de haber roto los códigos de confianza que había entre ambos.

Matías Martin quedó en el centro de un escándalo tras las fuertes acusaciones de la modelo Chloé Bello y, luego de ser interceptado por la prensa, rompió el silencio y respondió sin filtros.

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La polémica estalló después de que la modelo denunciara públicamente haber vivido una incómoda situación durante su visita a Todo Pasa. Según su relato, tanto el conductor como Emi Pizarro la habrían humillado y ridiculizado al aire por despecho , luego de que ella rechazara una invitación para salir con Martín.

“Una tristeza enorme, una decepción gigantesca. La verdad, no entiendo la escena. Pueden ver el programa y sacar sus conclusiones ”, comenzó diciendo este último jueves, visiblemente molesto.

De acuerdo con las palabras del conductor, lo que pasó durante el programa estuvo lejos de la escena que la modelo describió en su descargo: “ Hablamos de volver más adelante, empezó a seguir al equipo en Instagram, por eso estoy sorprendido. Me tomó por sorpresa, nunca pensé que hablaba de mí ”.

“E stoy muy triste, muy angustiado. Me duele mucho que me quieran dañar y que dañen a mi gente ”, agregó.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue cuando aseguró que el trato que recibió por parte del conductor estuvo relacionado con su negativa a aceptar una invitación para salir. Frente a esta acusación, el periodista aclaró cuáles habían sido sus verdaderas intenciones.

“La invité como la invité tantas otras veces. Siempre como amiga, nunca con otra intención, que quede claro. Muchas veces que se sintió mal lo hice, juntarnos a tomar un café, a comer”, sostuvo.

"Además, si vos tenés un problema con un amigo lo lógico es que le escribas o lo llames y lo hables, no que primero vayas a las redes sociales. Además, espero dos semanas para hacerlo. No sé qué decirte”, concluyó el periodista quien se mostró muy conmovido por los dichos.

Cómo fue el descargo de Chloe Bello

Bello recurrió a sus redes sociales y contó que un periodista habría intentado seducirla y, tras recibir una respuesta negativa a una invitación personal, él habría realizado una serie de comentarios ofensivos durante una entrevista que compartieron.

Captura: redes sociales

"No suelo comunicar situaciones personales, y mucho menos aquellas que involucran mi trabajo. (...) Pero escribo esto porque lamentablemente viví una situación profundamente incómoda que, una vez más, evidencia la eterna degradación a la que muchas veces nos vemos expuestas por el solo hecho de ser mujeres", comenzó diciendo en su descargo.

Captura: redes sociales

En otro tramo del descargo, Bello remarcó que la situación fue provocada por un famoso conductor, al cual ella admiraba. "Una situación donde el resentimiento personal se disfraza de humor y se utiliza un espacio profesional para ejercer una forma de humillación, particularmente cuando esa conducta vuelve a recaer sobre una mujer. Y más triste aún cuando viene de la mano de un periodista, al que alguna vez admiré", expresó.

Yanina Latorre había anticipado quién era el conductor señalado por Chloé Bello: qué había dicho Matías Martin

Si bien Bello decidió mantener en privado la identidad del periodista al que apuntó, Yanina Latorre se hizo eco de la polémica y, durante su programa SQP, reveló quién sería el conductor señalado por la modelo.

Para respaldar sus dichos, Yanina Latorre puso al aire un fragmento de una entrevista que Bello había brindado en el ciclo radial de Matías Martín, donde quedó expuesto un incómodo intercambio. De esta manera, Latorre dio a entender que el periodista sería el destinatario de la fuerte acusación que la modelo hizo pública en sus redes sociales.

Chloé vía Instagram

Consultado por el tema, Matías negó ser el destinatario del furioso descargo. "Somos amigos, nos conocemos, tenemos buena onda y me dijo que la pasó genial", expresó.

Sin embargo, la conductora insistió: "El posteo, y te lo digo posta, es por vos. Ella cree que es a raíz de una invitación denegada de su parte. Vos estás solo, y ella siente que como la invitaste a comer durante el programa, empezaste el arsenal de ataques hacia ella".