El acusado, que está condenado y detenido por otra causa, debía declarar este miércoles, pero finalmente lo hará dentro de 15 días por Zoom. El martes amplió su indagatoria Pablo Atchabahian, procesado como uno de los jefes de la asociación ilícita.

Miguel Ángel Calvete había sido citado para este martes por Zoom en la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. La audiencia fue postergada para el 10 de diciembre. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostienen que recibió más de 54.000 dólares de Suizo Argentina sin que se identificaran actividades comerciales que justificaran esos pagos.

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Además, habría financiado un viaje del exdirector del organismo, Diego Spagnuolo, a Israel. También lo señalan como parte de la estructura de relaciones entre la droguería y los funcionarios públicos. En sus anteriores convocatorias, Calvete se negó a declarar.

Detenido y condenado por otra causa judicial, Miguel Ángel Calvete está en el centro de la investigación por las presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

El empresario con condena por explotación económica del ejercicio de la prostitución, deberá prestar declaración indagatoria este martes, nuevamente por videoconferencia, luego de haberse negado a responder preguntas en sus anteriores convocatorias.

Esta vez, los fiscales incorporaron nuevos elementos sobre su relación con los directivos de Suizo Argentina, los pagos que habría recibido de la firma y su intervención en beneficios otorgados al exdirector del organismo, Diego Spagnuolo.

En un dictamen, los fiscales federales Franco Picardi y Sergio Rodríguez describieron un entramado de presuntos acuerdos ilegales entre empresarios y funcionarios públicos para direccionar las compras de medicamentos de alto costo, manipular las compulsas de precios y garantizar negocios millonarios a un grupo de droguerías.

En ese esquema, Calvete aparece como un hombre de conexión entre la empresa privada y los funcionarios de la ANDIS. Los investigadores detectaron que los directivos de Suizo Argentina le habrían pagado más de 54.000 dólares durante 2024, sin que se hayan registrado actividades comerciales legales que justificaran esas transferencias.

Los fiscales también le atribuyeron haber gestionado y financiado un viaje de Spagnuolo a Israel, entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024. Según la investigación, Calvete habría pagado los pasajes de avión, el alojamiento y los servicios de atención al viajero del entonces titular de la ANDIS.

Un dato incorporado al expediente llamó particularmente la atención de los investigadores: la secretaria de Calvete llegó a elegir el asiento que ocuparía Spagnuolo en el avión y habría dejado asentado que los gastos eran para "pagar favores políticos".

La fiscalía sostuvo que esos pagos se suman a otros montos en efectivo que ya habían sido detectados durante la investigación y que comprometen al exfuncionario.

La Suizo, los funcionarios y el rol de Calvete

El dictamen fiscal describe a Suizo Argentina como la empresa que habría logrado controlar el funcionamiento de la ANDIS entre mayo de 2024 y agosto de 2025, durante las gestiones de Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini.

Según los fiscales Picardi y Rodríguez, la firma no se limitaba a participar de las licitaciones y compulsas de precios: habría intervenido en las decisiones institucionales del organismo, recibido información anticipada sobre las compras, establecido los precios de venta de medicamentos propios y de otras droguerías y hasta indicado a qué empresas pagar y a cuáles demorarles las transferencias.

En ese contexto, identificaron un esquema de cartelización integrado por otras 14 droguerías que habrían actuado bajo las reglas impuestas por Suizo Argentina.

La empresa habría recibido adjudicaciones por $137.118.708.357 en apenas 15 meses, cerca del 30% de las erogaciones totales de la ANDIS durante el período investigado.

El dictamen reconstruyó las relaciones entre los directivos de Suizo Argentina y Calvete, y los encuentros entre funcionarios de la ANDIS y empresarios vinculados a la droguería, a quienes dentro del organismo identificaban como los "amigos de Suizo".

En uno de los tramos del dictamen, los fiscales hicieron hincapié en el impacto de las maniobras investigadas sobre las personas que dependían de la ANDIS para acceder a medicamentos de alto costo.

Se suele sostener que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta, pero el caso ANDIS es uno de los casos que mayor aversión genera, ya que tiene víctimas con nombre y apellido: las personas con discapacidad y sus familias", señalaron.

Y agregaron que dentro de ese colectivo se encuentran personas pobres que necesitan del Estado para acceder a medicaciones indispensables, "sin las cuales la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos".

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, los hechos investigados muestran cómo funcionarios y empresarios se habrían apropiado de recursos destinados a garantizar prestaciones esenciales.

La nueva declaración de Calvete se produce en este contexto, con la fiscalía profundizando las líneas de investigación sobre los pagos, los vínculos comerciales y los presuntos beneficios otorgados a funcionarios públicos.

La investigación busca determinar las responsabilidades individuales dentro de una estructura que, según la acusación, convirtió las compras de medicamentos para personas con discapacidad en un negocio millonario para un grupo de empresas, con funcionarios públicos que habrían puesto la estructura estatal al servicio de esos intereses.

Calvete ya está procesado en la causa junto a otros acusados.