El increíble detalle de la lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida de la Selección El 10 dejó en la foto la lapicera con la que escribió la carta de despedida de la Selección argentina y el fandom de Harry Potter identificó un símbolo trascendental para la saga. Las especulaciones en redes sociales y la teoría de las tres estrellas. Por Agregar C5N en









La lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida. Imagen optimizada con Gemini La carta que escribió Lionel Messi para anunciar el retiro de la Selección argentina.

lEntre las repercusiones que causó la carta de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección argentina, florecieron las teorías sobre el símbolo de la punta de la lapicera que aparece junto a los papeles. El círculo con un reloj de arena en el centro y estrellas alrededor representa el Giratiempo en la saga de Harry Potter y los usuarios en redes sociales no tardaron en señalarlo.

Como se explica en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el Ministerio de la Magia contaba con la potestad de otorgar Giratiempos a alumnas exigentes, como Hermione Granger, que se anotaban a más materias de las que era físicamente posible asistir. Para que pudiera cumplir con sus responsabilidades, el gobierno mágico le otorgaba la chance de viajar en el tiempo.

View this post on Instagram Ante una decisión tan importante como la comunicada por el ya excapitán de la Selección, esta referencia está lejos de ser intrascendente. Principalmente, para el fandom de Harry Potter. También hay otras personas que señalaron que alrededor de la figura del infinito hay tres estrellas de cada lado.

Lo cierto es que, tal vez, la elección de la lapicera en realidad fue una casualidad. Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, sí es una fanática declarada de la saga ideada y escrita por J.K. Rowling. La modelo reveló este dato de su vida privada en el primer video que compartió en TikTok.

@antonelaroccuzzo Empezamos por los libros #booktok Sanctuary - Jhonatan Rodrigues & Epic Inspiration Uno de los libros que muestra Roccuzzo es Harry Potter y la Orden del Fénix y se lo ve junto a otros artículos oficiales del mundo de la magia. Lo que vuelve bastante probable la existencia de una lapicera con un Giratiempo en la casa de la familia Messi.