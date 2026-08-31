31 de agosto de 2026 Inicio
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El increíble detalle de la lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida de la Selección

El 10 dejó en la foto la lapicera con la que escribió la carta de despedida de la Selección argentina y el fandom de Harry Potter identificó un símbolo trascendental para la saga. Las especulaciones en redes sociales y la teoría de las tres estrellas.

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La lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida.

La lapicera que usó Lionel Messi para escribir su carta de despedida.

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La carta que escribió Lionel Messi para anunciar el retiro de la Selección argentina.

La carta que escribió Lionel Messi para anunciar el retiro de la Selección argentina.

lEntre las repercusiones que causó la carta de Lionel Messi para anunciar su retiro de la Selección argentina, florecieron las teorías sobre el símbolo de la punta de la lapicera que aparece junto a los papeles. El círculo con un reloj de arena en el centro y estrellas alrededor representa el Giratiempo en la saga de Harry Potter y los usuarios en redes sociales no tardaron en señalarlo.

Messi deja la Selección y así lo reflejaron los medios internacionales. 
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Como se explica en la película Harry Potter y el prisionero de Azkaban, el Ministerio de la Magia contaba con la potestad de otorgar Giratiempos a alumnas exigentes, como Hermione Granger, que se anotaban a más materias de las que era físicamente posible asistir. Para que pudiera cumplir con sus responsabilidades, el gobierno mágico le otorgaba la chance de viajar en el tiempo.

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Ante una decisión tan importante como la comunicada por el ya excapitán de la Selección, esta referencia está lejos de ser intrascendente. Principalmente, para el fandom de Harry Potter. También hay otras personas que señalaron que alrededor de la figura del infinito hay tres estrellas de cada lado.

Lo cierto es que, tal vez, la elección de la lapicera en realidad fue una casualidad. Antonela Roccuzzo, la esposa de Messi, sí es una fanática declarada de la saga ideada y escrita por J.K. Rowling. La modelo reveló este dato de su vida privada en el primer video que compartió en TikTok.

Además, hay un detalle indescifrable debido a la forma en que se refleja la luz en la fotografía: ¿qué dice la lapicera que usó Lionel Messi para escribir la carta donde anunció su retiro? Un usuario en X arriesgó "Department of Mysteries" (Departamento de Misterios), el área del Ministerio de la Magia encargada de administrar, entre otras cosas, los Giratiempos.

Qué es un Giratiempo, explicado por Hermione Granger

Las especulaciones sobre la lapicera de Lionel Messi

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