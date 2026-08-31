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Tan Biónica anunció una segunda fecha: cuándo y cómo conseguir las entradas

La banda vendió todas las entradas para su primer recital de 2027 en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó otro show para el 12 de febrero. Los tickets ya están disponibles.

Chano Charpentier sobre el escenario del Regreso Tour.

Chano Charpentier sobre el escenario del Regreso Tour.

Tan Biónica anunció su llegada al Movistar Arena la última semana y las entradas para el 11 de febrero se agotaron en minutos, así que sumaron un segundo show para el 12 de febrero. Los tickets ya se encuentran a la venta y se mantienen los beneficios de la primera fecha.

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Las entradas se encuentran disponibles a través de www.movistararena.com.ar con todos los medios de pago y continúa el beneficio de 6 cuotas sin interés.

Chano, Bambi, Diega y Seby se reencontrarán con su público en el escenario porteño junto a sus clásicos, las canciones de El Regreso y ese clima inconfundible que solo Tan Biónica genera cuando arrancan los primeros acordes.

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Cómo regresó Tan Biónica a los escenarios

Luego de la vuelta histórica de 2023, Tan Biónica agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de 500.000 personas en su gira La Última Noche Mágica, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

En 2024, esas diez funciones en el Movistar Arena establecieron un récord histórico de mayor cantidad de espectadores en el venue. Más recientemente, con El Regreso Tour agotó tres Vélez y actualmente están recorriendo Argentina, Latinoamérica y España, confirmando el vínculo intacto con su público en todo el país.

Chano, Bambi, Diega y Seby en El Regreso Tour.

Chano, Bambi, Diega y Seby en El Regreso Tour.

Los próximos 11 y 12 de febrero, la banda vuelve al Movistar Arena para una fiesta que combina las dos etapas de su historia. Un cruce entre los himnos que marcaron a una generación y las canciones nuevas que ya se sienten propias, con la producción de nivel internacional que Tan Biónica viene desplegando en la gira de El Regreso.

Un show pensado para que convivan las dos etapas de la banda: los clásicos que todos saben de memoria y los temas de El Regreso, y que reúne a las generaciones que crecieron con Tan Biónica y a las que recién la descubren, con la misma intensidad que la volvió una de las bandas más queridas del país.

El álbum El Regreso cuenta con 10 canciones inéditas e incluye colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag. No solo simboliza un regreso discográfico, sino también la reunión del grupo y la reconstrucción de un espacio que ellos mismos ayudaron a definir dentro del pop rock argentino.

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