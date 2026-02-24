Vacaciones en Córdoba 2026: el pueblito con ollas profundas y una fiesta del pan casero Este rincón del Valle de Punilla propone la energía festiva de sus paradores con la calma de la montaña y el sabor casero de su gastronomía. Por + Seguir en







Mayu Sumaj, cuyo nombre en quechua significa "Río Lindo", se encuentra en el Valle de Punilla a apenas 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y 40 de la capital cordobesa, atravesado por el río San Antonio de aguas cristalinas.





La ubicación estratégica permite visitar Villa Carlos Paz a 10 minutos, la Abadía Benedictina de San Benito en San Antonio de Arredondo, y los pueblos vecinos de Icho Cruz y Tala Huasi con playas de arena fina y aguas bajas. En el Valle de Punilla en Córdoba se encuentra Mayu Sumaj, cuyo nombre en quechua significa "Río Lindo". Este lugar ya no es solo el secreto mejor guardado de los locales sino que atrae a turistas que escapan del cemento de las grandes ciudades en busca de aguas cristalinas y tardes bajo el sol cordobés. Rodeado de sierras, bañado por un río transparente y con una identidad propia que mezcla lo natural con lo tradicional, este destino se volvió favorito de quienes buscan una escapada especial.

El río San Antonio despliega en esta zona sus mejores versiones con balnearios que ofrecen diferentes experiencias según lo que busque el visitante. Durante la temporada alta, los paradores de estos balnearios se transforman con música, tragos frutales y gastronomía al paso que atraen a cientos de jóvenes, convirtiendo las tardes en particulares fiestas a la orilla del agua.

El pueblo mantiene un vínculo único con sus raíces culturales a través del Festival del Pan Casero, evento anual que recibe a miles de personas en el predio comunal. La celebración mezcla música en vivo con los principales exponentes del folclore nacional y local, artesanías de productores de la zona que exponen trabajos en cuero, madera y cerámica, y el aroma del pan cocinado en horno de barro que domina el ambiente junto a empanadas cordobesas y asados. Para quienes prefieren el trekking, los alrededores esconden senderos de baja dificultad que atraviesan el bosque serrano y llevan a miradores naturales con vistas panorámicas del valle y de las Altas Cumbres.

La ubicación estratégica en Punilla permite diversificar el itinerario, ya que Villa Carlos Paz está a solo 10 minutos con su cartelera teatral, la costanera del Lago San Roque y vida nocturna. Por otro lado, San Antonio de Arredondo ofrece la Abadía Benedictina de San Benito; e Icho Cruz y Tala Huasi presentan playas de arena fina y aguas bajas.

Explorar Icho Cruz y Tala Huasi, pueblos vecinos que ofrecen playas de arena fina y aguas bajas perfectas para familias con niños Mayu Sumaj Turismo Córdoba Cómo llegar a Mayu Sumaj Desde Córdoba Capital se llega en auto tomando la Ruta Nacional 20 hasta Villa Carlos Paz y luego desviándose unos 10 kilómetros adicionales hasta encontrar el ingreso a la localidad. Quienes prefieran el colectivo pueden utilizar los servicios frecuentes y económicos de líneas que permiten llegar sin problemas. Una vez en el pueblo todo queda cerca, por lo que no hace falta moverse en auto para disfrutar del paisaje y las actividades disponibles en este rincón del Valle de Punilla.