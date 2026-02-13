Sorpresa en pleno vuelo: Bándalos Chinos tocó rumbo a Córdoba para el Cosquín Rock 2026 La banda hizo unos temas acústicos en medio del pasaje que iba al festival de rock, donde actuarán el domingo en el Aeródromo del Valle de Punilla. + Seguir en







El grupo se presentará en la segunda jornada del Cosquín Rock 2026. Redes sociales

El viaje al festival Cosquín Rock 2026 en JetSmart sorprendió a los pasajeros que iban en pleno vuelo, con una tema en vivo de Bándalos Chicos que tocó arriba del avión rumbo a Córdoba.

Las imágenes se volvieron virales, donde se ve a los músicos con un recital acústico encabezado por Goyo Degano y el resto de la banda.

El grupo de rock es uno de los mayores atractivos del evento de música, ya que se presentarán oficialmente en el aeródromo del Valle de Punilla.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por C5N (@c5n) Los artistas aparecieron en el medio del pasillo de la máquina con sus guitarras y percusión, para repasar sus hits ante la mirada incrédula de los pasajeros que los grabaron con sus celulares.

Bándalos Chinos La banda es parte de la grilla del festival cordobés. Redes sociales Cuándo se presenta Bándalos Chinos en el Cosquín Rock 2026 Bandalos Chinos se presentará en el Cosquín Rock 2026 el domingo 15 de febrero. Su show está programado dentro de la grilla de la segunda jornada del festival, que se lleva a cabo en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba.

En esta segunda jornada se destacan las presentaciones de artistas como Airbag, Coti, Divididos, Fito Páez, Morat, Los Pericos y Trueno, entre otros referentes del género.